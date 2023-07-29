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    瑞士冰川逐漸融化 失蹤37年登山客遺骸重見天日

    德籍登山客1986年在瑞士失蹤，今年7月因冰川融化重見天日。（路透）

    德籍登山客1986年在瑞士失蹤，今年7月因冰川融化重見天日。（路透）

    2023/07/29 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕一名德國登山客於1986年在阿爾卑斯山脈最著名的馬特洪峰（Matterhorn）附近登山時失蹤，遺體一直未被尋獲，不過近期有登山客在瑞士策馬特（Zermatt）西奧杜爾冰川（Theodul Glacier）健行時，發現一具遺體，經過DNA分析比對，確定就是當年失蹤的德國登山客。

    綜合外媒報導，瑞士瓦萊州（Valais）警方27日指出，德國登山客遺體是由一群登山客在7月12日沿著西奧杜爾冰川健行時發現的，經過DNA分析比對，確定就是當年失蹤的德國登山客，在歷經37年後重見天日。

    不過瑞士瓦萊州警方沒有公佈登山客身分及死亡狀況的更多描述，僅發布一張德籍登山客的登山靴與冰爪照片，並表示登山客遇害時享年38歲。

    隨著全球暖化，使得各地冰川逐漸消融，導致許多過去冰封的登山者遺體陸續重見天日。2014年時，一名直升機飛行員在向馬特洪峰避難所運送物資時，發現了失蹤35年的英國登山客康維爾（Jonathan Conville）的遺體。2022年8月，一名登山嚮導在少女峰附近的阿萊奇（Aletsch）冰川找到1968年墜毀的飛機殘骸。

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