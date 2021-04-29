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    人類是兇手！ 全球冰川20年來融化速度倍增 亞洲情況最令人憂心

    全球冰川融化速度幾乎倍增，導致生態改變，圖為喜馬拉雅山冰川崩塌，泥水衝進印度北部阿拉克南達河的畫面。（美聯社）

    全球冰川融化速度幾乎倍增，導致生態改變，圖為喜馬拉雅山冰川崩塌，泥水衝進印度北部阿拉克南達河的畫面。（美聯社）

    2021/04/29 00:26

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國土魯斯大學為首進行一份歷來涵蓋最廣的全球冰川研究，指出過去20年來，全世界冰川融化速度幾乎倍增，因此導致的海平面上升幅度，甚於格陵蘭或南極大陸冰蓋融化，將影響全世界海岸地區，而人類造成的全球暖化，是這些高緯度、高海拔冰川加速流失的兇手。

    英國「衛報」28日報導，這份28日在「自然」（Nature）期刊網站發表的報告指出，2000年到2019年間，全世界冰河每年總計流失267兆噸（Gt）的冰，相當於這段期間海平面上升幅度的21%，這比格陵蘭冰蓋融化導致的海平面上升程度還多47%，更比南極大陸冰帽融化的影響還嚴重2倍多，僅次於海水溫度上升導致的海洋熱膨脹。格陵蘭和南極以外的冰川厚度，從2000年每年減少約1/3公尺加速到2019年的2/3公尺，等於每10年以每年62兆噸的速度加速。

    這份研究利用美國航太總署（NASA）的歷史衛星資料和新的統計方式，建構三維測繪，時間涵蓋20年和全世界99.9%的冰川，是迄今對全球21萬7175條冰川最精確、完整的評測，科學家因此能較以往更肯定，冰川流失的規模並且還在加速。

    報告說，20年來這些冰川平均流失了4%的冰量，但是各地情況因時、因地而有所差異。阿拉斯加佔全球冰川流失量的25%，格陵蘭周圍12%，南、北加拿大各佔10%。喜馬拉雅山和亞洲其他高山地區8%。較小、較低海拔冰川雖然對海平面上升的影響沒那麼大，但是最脆弱，如紐西蘭的冰河2000至2004年和2015到2019年間的融化速度增加了7倍，歐洲阿爾卑斯山區融化速度是全球平均值的2倍。

    報告首席作者、土魯斯大學地球物理學博士生雨果內特（Romain Hugonnet）說，這份資料是緊急警告，告訴世人需要改變生活方式，「我們需要現在就行動」。他說，人們或許很難了解冰川融化的重要性，這會影響全球水循環，也可能導致下游生態系統的改變或者崩潰。最令人擔心的是亞洲高山地區的冰川融化，因為這是長江、湄公河、薩爾溫江、布拉馬普特拉河等河川的源頭，牽動下游大批人口。

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