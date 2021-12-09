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    馬投書「不自由的民主」 蘇揆：批評高票連任總統 不知在想什麼

    蘇貞昌受訪時反擊馬英九對蔡總統及政府的批評。示意圖。（資料照，本報合成）

    蘇貞昌受訪時反擊馬英九對蔡總統及政府的批評。示意圖。（資料照，本報合成）

    2021/12/09 16:12

    〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九投書媒體抨擊總統蔡英文執政之下，政府的表現，不但離民主越來越遠，反而趨近「不自由的民主」，並舉例黨產會、促轉會、沒收公投綁大選等爭議，行政院長蘇貞昌今天下午受訪時表示，世界各國與各方機構都一再肯定台灣的民主、自由、開放，對於台灣經由817萬票高票當選連任的蔡總統，「馬英九前總統卻如此批評她，真不知道他心裡在想什麼？ 」。

    蘇貞昌今天下午出席在台大醫院國際會議中心舉行的行政院模範公務人員頒獎典禮，他受訪時反擊馬英九對蔡總統及政府的批評。

    蘇貞昌說，美國總統召開民主峰會邀請台灣參加，而且盛讚台灣是民主領先的國家，全世界各國與各方機構都一再肯定台灣的民主、自由、開放！對於台灣經由817萬票高票當選連任的蔡總統，「馬英九前總統卻如此批評她，真不知道他心裡在想什麼？」

    行政院發言人羅秉成今天上午受訪時也反駁指出，自由之家持續把台灣列為自由國家，甚至連續3年高於美國等國家，國際非營利組織Civicus也認為台灣是亞洲唯一開放國家，台灣民主、自由、開放，國際都非常肯定，我們對我們的自由與民主有足夠的信心，「國際上的肯定，我們不會妄自尊大，但也不必妄自菲薄」。

    圖為行政院長蘇貞昌今日出席行政院模範公務人員頒獎典禮，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    圖為行政院長蘇貞昌今日出席行政院模範公務人員頒獎典禮，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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