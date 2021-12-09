馬英九批「台灣已是不自由的民主」 蔡詩萍嘆：向深藍倒退

前總統馬英九。（資料照）

2021/12/09 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九投書媒體批現今台灣已是「不自由的民主」，資深媒體人蔡詩萍對此感嘆，馬英九的言論已向「深藍語境」倒退，也把「愛台灣」的論述權拱手讓出。

蔡詩萍在臉書發文表示，民進黨有一貫的傲慢與包袱是事實，但若稱現在的台灣是「不自由的民主」，就真的是「深藍的語境」。

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蔡詩萍無法認同馬英九的言論，認為馬英九這番觀點可說是向深藍語境倒退，意即對民進黨執政帶有強烈排斥，「反對到連『台灣』都不願意多講，多談，多愛」，也嘆「除了在同溫層裡得到掌聲外，我不知道他能得到多少中間選民，淺藍淺綠，年輕世代的認同？！」

蔡詩萍指出，馬英九批評的時間點，是蔡英文2016年上台後這幾年，但2019年至2020年又剛好是西方社會和國際媒體對台民主發展評價最高的階段，蔡詩萍質疑「這到底是西方人瞎了眼？抑或馬總統大倒退呢？」

蔡詩萍認為，馬英九的心態等同把「愛台灣」的論述權拱手讓給民進黨，也把中華民國的論述權，停留在空洞的歷史概念上，而不是回歸具體的台灣情境，更是因為這種心態，讓馬英九對「民主台灣」挑三揀四，才不能理解為何國際評價高的「台灣民主」，到底是怎麼一回事，非常可惜。

蔡詩萍說，威權國民黨的節制，以及國民黨內開明派的支持，都對台灣民主化有相當的貢獻，但國民黨子孫不肖，「似乎就是無法接受權力典範的遞變，深藍族群以外省族群為多，對中華民國的空泛（大中國意識）堅持，不肯落實於台灣這個具體的情境中」。

蔡詩萍強調，國民黨這樣的狀況導致和台灣主流價值脫節，和「天然台」的年輕世代脫節，甚至在輸掉選舉後，也和台灣民主走向大幅脫節。

蔡詩萍指出，馬英九越批評台灣民主政治變得不民主，但國際間卻對台灣的民主化程度評價越高；越看不起台灣當代民主，但同時對全世界民主國家公認「不民主的中國」卻很少敢置一詞的批評，「相對讓你國民黨在台灣民主的舞台上，淪為保守，落伍的象徵」。

蔡詩萍說，可惜的是，馬英九可以對朝野僵局提建議，也可以提出視野廣闊的建言，但卻選擇把民進黨執政下的民主「扭曲成不自由的民主」。

蔡詩萍表示，馬英九舉的例子都是民主實踐過程中的「歧途亡羊」，也見證「民主化不是一件容易的事」，但民進黨政府也對這些「歧途亡羊」做了補救，承擔了代價，「這不也就證明，台灣確實是民主的社會了嗎？」

蔡詩萍反問，台灣的民主雖談不上完美，但為何在西方民主國家的眼裡，有這麼高的成就？他建議，馬英九應要研究研究，千萬別輕易接受深藍語境，「那不僅自絕於與西方民主國家的對話，也自絕於台灣民主化過程中國民黨曾經有過的貢獻，當然，更自絕於多數選民做出的抉擇了」。

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