國民黨反獨「該促統」嗎？蔡詩萍：九二共識是一步死棋

媒體人蔡詩萍。（圖片截取自臉書）

2021/10/03 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭，以朱立倫勝選落下帷幕。不過，半路殺出的張亞中，其對於兩岸的「反獨促統」論述卻也激起討論。對此，資深媒體人蔡詩萍評論，九二共識如果在「促統者」營造下，變成「反獨促統」的代名詞，那就完全是一步死棋。

蔡詩萍在臉書發文指出，最近「不那麼挺張亞中」的前主席洪秀柱跳出來呼應國共兩黨要「反獨促統」，而當選主席的朱立倫在回應中共總書記習近平的賀電時，避開「促統」但「反獨」，並批評民進黨的「去中」、「反中」。他反問：「『九二共識』如果淪為『反獨促統』的代名詞，還能在選戰中，號召民心，打贏民進黨嗎？藍軍必須好好思索這命題！」

請繼續往下閱讀...

蔡詩萍認為，國民黨可以「反獨」，因為這是國民黨與民進黨路線不同的市場，但仍要小心翼翼，畢竟台灣是民主政治的體制，任何主張，都是言論自由，只要不是暴力路線，人民或政黨都有主張台獨的自由；同樣，任何人或政黨也都有反對台獨的自由。

「『反獨』一定要『促統』嗎？」蔡詩萍提出質疑，認為這並不符合藍營支持者的主流民意，很多民調顯示，最贊成「維持現狀」的政黨支持者，是國民黨的支持者，所以藍營反獨，是吻合維持現狀的，但促統也是破壞現狀的做法之一。

蔡詩萍補充，「支持統一」並不等於「支持促統」，因為，「支持統一」很可能是基於同文同種，基於文化認同，但未必認可現在的共產體制，因此「支持統一」者不會強求現在就促統，現在就往統一之路上前進。蔡詩萍批判，反獨如果反到要去促統，要不就是沒藥救的共產黨支持者，要不，就是頭殼壞去。

蔡詩萍說，九二共識已經在過去兩次大選，連續輸給反對的蔡英文，如果國民黨再放任它在「促統者」的營造下，形塑成「反獨促統」的同義語、代名詞，那「九二共識」無疑往死巷裡鑽，就完全是一步死棋了！

蔡詩萍指出，藍營要走出「紅統」的糾結，要擺脫「舔共，傾中」的標籤，唯一的戰略是，回到「論述台灣」的主戰場，珍惜「中華民國在台灣」不斷蛻變，進化的歷程，這其中，有黑暗面（威權統治，白色恐怖），有光明面（經濟建設，價值多元），但全都是「台灣的資產」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法