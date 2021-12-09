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    唐碧娥打疫苗躺近2個月憂無法投票 籲大家幫她投下4個不同意

    唐碧娥上個月到醫院進行徹底檢查，結果也沒有問題，但狀況迄未改善，體力更虛弱，憂心她無法投公投票。（圖由唐碧娥提供）

    唐碧娥上個月到醫院進行徹底檢查，結果也沒有問題，但狀況迄未改善，體力更虛弱，憂心她無法投公投票。（圖由唐碧娥提供）

    2021/12/09 12:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕前民進黨立委唐碧娥於今年10月15日施打第二劑AZ後，迄今已將近2個月，狀況迄未改善，由於她現在身體十分虛弱，憂心自己恐怕無法出門投公投票，今天呼籲支持者能「代她投票」，為台灣投下4個不同意票。

    唐碧娥說，她已多次進出醫院，都查不出所以然，上個月她又到醫院急診，並進行徹底檢查，做了斷層掃描、核磁共振、照X光、心電圖、顱內超音波、頸部超音波及抽血等，但檢查結果都沒有問題，因在醫院睡不著，十分難過，才出院回家休養，但至今狀況仍沒改善，也無食慾，體重更爆瘦了8公斤，比上個月又瘦了1公斤。

    唐碧娥打疫苗住院的消息上個月傳出，很多朋友表示關心，網友也在她臉書表達關心，但因醫生囑她要少用手機、少上網，多休息，她現在也幾乎沒在接電話及上網。

    唐碧娥說，現在她連站立都有問題，講話也十分虛弱，這次公投，她可能根本無法出門投票，憂心公投結果恐影響台灣的未來，她很感謝大家的關心，也希望大家能踴躍投票，「幫我投下一票，投下4個不同意票」。

    唐碧娥的外甥女唐儀靜這次擬參選安南區議員，她說，現在她姑姑在靜養中，無法為公投宣講，因此她加倍努力，除了早晚站路口外，每天也安排到傳統市場、夜市及社區公園宣講公投，希望大家為台灣投下4個不同意票。

    唐儀靜說，現在她姑姑在靜養中，無法為公投宣講，因此她加倍努力，早晚站路口宣講公投。（圖由唐儀靜提供）

    唐儀靜說，現在她姑姑在靜養中，無法為公投宣講，因此她加倍努力，早晚站路口宣講公投。（圖由唐儀靜提供）

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