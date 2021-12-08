顏寬恒無照開怪手 台中警方：未違反道交條例

顏寬恒昨天坐上怪手拆除招待所圍牆。（資料照）

2021/12/08 13:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒，其家族位於中市南屯區公保地的招待所違建，於昨天由顏寬恒駕駛怪手拆除，律師黃帝穎質疑，顏寬恒無照駕駛怪手，違反「道路交通管理處罰條例」，他呼籲「台中市警察局別睡著了」，對此，中市警局四分局回應說，此怪手是由貨車載到現場，顏寬恒駕駛怪手的地點，是私人土地，並非道路範圍，並無違反上述條例。

「道路交通管理處罰條例」第32條規定，「非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止其行駛」，也就是說，這輛怪手如果行駛於道路，必須請領臨時通行證，且駕駛要有執照，否則可罰3000至9000元。

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黃帝穎認為，再根據交通部74.11.11.交路字第24477號函，「推土機、挖土機、堆高機等重機械非屬汽車範圍，其行駛道路應依規定向公路監理機關申請核發臨時通行證」，他呼籲顏寬恒無照駕駛挖土機一事，台中市警察局應該盡快查辦，不要睡著了。

四分局調閱監視器指出，上述的怪手，監視器畫面顯示，是由一輛合法的貨車載運到現場私人土地現場，執行拆除作業，怪手並沒有上路，至於顏寬恒駕駛怪手的地點，又是位於南屯區永春東三路的私人土地內，不是道路範圍，尚無違反道路交通管理處罰條例第32條。

中市第四分局調閱監視器，證明顏寬恒駕駛的怪手，是由貨車載到現場。（記者張瑞楨翻攝）

監視器拍到貨車將怪手運到顏家招待所旁（圖後）。（記者張瑞楨翻攝）

怪手下貨車畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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