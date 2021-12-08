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    藍綠公投看板肉搏戰升級 國民黨高市議員以人「戰」板

    國民黨高市議員黃香菽宣講時，台灣基進宣傳車擦身而過。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員黃香菽宣講時，台灣基進宣傳車擦身而過。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/08 10:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員陸續在鳳山、苓雅發動公投看板肉搏戰後，今天將看板戰升級，由議員本人童燕珍、黃香菽，直接「站」在民進黨公投四個不同意看板下宣講，希望爭取更多民眾12月18日出門、投下公投「四個都同意」。

    國民黨高市議員李雅靜，日前因為民進黨高市議員擬參選人蘇致榮在國民黨鳳山舊黨部前掛公投四個不同意看板，隨即在其看板上下掛上「別聽他們鬼扯」、「工頭四個都同意」看板，引爆藍綠第一波看板肉搏戰。

    接著國民黨高市議員陳若翠選在新興區中正、民族路口，緊挨著民進黨立委趙天麟與高市議員黃文益的看板旁，掛上「麥擱騙啦」看板，挑起第二回藍綠公投看板戰，也吸引不少討論。

    今上午，選區都在三民區的國民黨團總召童燕珍與議員黃香菽，本尊親自上陣，在陽明路上、陽明早市前宣講四個都同意，兩位議員宣講地點，剛好就在民進黨多位三民區議員的公投四個不同意看板下，形成強烈對比，也成為另類看板戰、或者看板升級戰。

    黃香菽宣講同時，剛好還遇到台灣基進宣傳車經過，四個都同意與不同意的聲音透過麥克風較勁，雖然都很大聲、卻也各自理性訴求，讓鄉親見識民主的意涵。

    高市議會國民黨團總召童燕珍在三民區陽明市場宣講四個都同意，對面就是民進黨四個不同意看板，感覺像是對看板叫陣。（記者王榮祥翻攝）

    高市議會國民黨團總召童燕珍在三民區陽明市場宣講四個都同意，對面就是民進黨四個不同意看板，感覺像是對看板叫陣。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員黃香菽上午在陽明市場宣講四個都同意，宣講地點剛好在民進黨四個不同意看板下。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員黃香菽上午在陽明市場宣講四個都同意，宣講地點剛好在民進黨四個不同意看板下。（記者王榮祥翻攝）

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