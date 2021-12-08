街頭動員高喊「支持民進黨要四個同意」 趙天麟旗下4小兵告徐尚賢

民進黨立委趙天麟派出旗下4名小兵，前往雄檢告發徐尚賢違反公投法。（記者黃佳琳攝）

2021/12/08 10:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「罷捷」發言人、高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢近日發動機車戰術，在高雄街頭高喊「支持民進黨要四個同意」，由於公投在即，高雄市黨部主委、民進黨立委趙天麟，派出旗下4名小兵前往雄檢告發徐尚賢違反公投法，要求檢調查辦此事。

4大公投進入最後衝刺宣傳時間，民進黨全體黨公職全力奔走宣講「四個不同意」的立場，不料近日傳出民眾隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」的謠言，企圖誤導民眾投票意向。

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立委趙天麟派出旗下有意參選下屆高雄市議員的擬參選人林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩等4人，前往高雄地檢署按鈴告發，除要求檢警與市選委會介入嚴辦，捍衛公投制度公平性外，更譴責違法造謠奧步。

徐尚賢7日曾對此事回應表示：「支持民進黨的好朋友，當然可以投四項同意，為什麼不行？」公投跟黨派根本沒關係，我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大！自己做決定！

高雄市選委會則表示，該宣傳公投內容，是否涉及造謠，要由司法警察機關認定處理，「人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法」。

高雄市選委會指出，根據影片，呈現若干人士在民眾倒垃圾時，於路邊宣傳公民投票，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，但宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範。

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