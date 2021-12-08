全力衝刺 郭國文帶領「三口組」宣講公投「4個不同意」

立委郭國文今晨帶領由議員參選人蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等聯手的「三口組」，在街頭宣講。（記者吳俊鋒攝）

2021/12/08 08:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕12月18日的公投將至，民進黨下達前10天的「黃金週」動員令，立委郭國文今晨帶領由議員參選人蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等聯手的「三口組」，在街頭宣講，籲請鄉親躍出來公投，並支持4個不同意，讓台灣的發展更有力。

今天一早7點，郭國文與蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等人，來到永康中央路與安南區交界的溪頂寮大橋前，向過往的鄉親們宣講，響應「台灣隊站出來，全國街頭大串連」的行動。

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郭國文強調，目前對國人最重要的，還是4大公投的議題，希望以具體行動，呼籲大家出來投票，且都要投下不同意票，這攸關著台灣的未來、國家的未來與人民的未來，非常關鍵。

郭國文表示，邀請安南區蔡麗青、永康區黃肇輝與大北門區陳柏廷等3位議員參選人一起宣講，展現十足的行動力，向鄉親懇託，支持公投4個不同意，讓台灣可以走出去。

郭國文說，上個月10日，3位議員參選人已投入路口、廟口、店口的「三口組」之列，巡迴宣講，接下來的黃金週也將加強衝刺，今天再次合體，全力以赴；很高興有愈來愈多的民眾表態支持。

黃肇輝說，投入宣講行列後，已經超過20場次，平常也參加黨部辦理的社區說明會，假日則會進入市場，偶會遇到反對者出來指責，或是比倒讚，但仍請大家仔細思考，做出對自己、對下一代最好的決定。

蔡麗青提到，站在街頭宣講，最知道民眾對公投議題的溫度，愈來愈多人經過時，都會豎起大拇指，或者按喇叭表示鼓勵，甚至一起拍照錄影，有的還買熱飲來加油、打氣，真的「足感心」。

陳柏廷指出，這次公投的結果，對我們的外交、國際貿易、能源政策與民主政治等發展非常關鍵，國民黨卻將公投當成政治鬥爭的手段，寧願犧牲掉台灣的未來也要為反而反，呼籲大家屆時出門投下不同意票，攜手守護家園。

民進黨立委郭國文帶領議員參選人在街頭宣講，衝刺公投黃金週。（記者吳俊鋒攝）

民進黨立委郭國文帶領議員參選人在街頭宣講，衝刺公投黃金週。（記者吳俊鋒攝）

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