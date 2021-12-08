為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全力衝刺 郭國文帶領「三口組」宣講公投「4個不同意」

    立委郭國文今晨帶領由議員參選人蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等聯手的「三口組」，在街頭宣講。（記者吳俊鋒攝）

    立委郭國文今晨帶領由議員參選人蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等聯手的「三口組」，在街頭宣講。（記者吳俊鋒攝）

    2021/12/08 08:12

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕12月18日的公投將至，民進黨下達前10天的「黃金週」動員令，立委郭國文今晨帶領由議員參選人蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等聯手的「三口組」，在街頭宣講，籲請鄉親躍出來公投，並支持4個不同意，讓台灣的發展更有力。

    今天一早7點，郭國文與蔡麗青、陳柏廷、黃肇輝等人，來到永康中央路與安南區交界的溪頂寮大橋前，向過往的鄉親們宣講，響應「台灣隊站出來，全國街頭大串連」的行動。

    郭國文強調，目前對國人最重要的，還是4大公投的議題，希望以具體行動，呼籲大家出來投票，且都要投下不同意票，這攸關著台灣的未來、國家的未來與人民的未來，非常關鍵。

    郭國文表示，邀請安南區蔡麗青、永康區黃肇輝與大北門區陳柏廷等3位議員參選人一起宣講，展現十足的行動力，向鄉親懇託，支持公投4個不同意，讓台灣可以走出去。

    郭國文說，上個月10日，3位議員參選人已投入路口、廟口、店口的「三口組」之列，巡迴宣講，接下來的黃金週也將加強衝刺，今天再次合體，全力以赴；很高興有愈來愈多的民眾表態支持。

    黃肇輝說，投入宣講行列後，已經超過20場次，平常也參加黨部辦理的社區說明會，假日則會進入市場，偶會遇到反對者出來指責，或是比倒讚，但仍請大家仔細思考，做出對自己、對下一代最好的決定。

    蔡麗青提到，站在街頭宣講，最知道民眾對公投議題的溫度，愈來愈多人經過時，都會豎起大拇指，或者按喇叭表示鼓勵，甚至一起拍照錄影，有的還買熱飲來加油、打氣，真的「足感心」。

    陳柏廷指出，這次公投的結果，對我們的外交、國際貿易、能源政策與民主政治等發展非常關鍵，國民黨卻將公投當成政治鬥爭的手段，寧願犧牲掉台灣的未來也要為反而反，呼籲大家屆時出門投下不同意票，攜手守護家園。

    民進黨立委郭國文帶領議員參選人在街頭宣講，衝刺公投黃金週。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委郭國文帶領議員參選人在街頭宣講，衝刺公投黃金週。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委郭國文帶領議員參選人在街頭宣講，衝刺公投黃金週。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委郭國文帶領議員參選人在街頭宣講，衝刺公投黃金週。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    細數執政成績 蘇貞昌化身蘇教授：「四個不同意」讓國民黨別來亂
    2021/12/07 22:51

    細數執政成績 蘇貞昌化身蘇教授：「四個不同意」讓國民黨別來亂
    WHY？藻礁公投「不同意」漸增 大數據分析：「鄭文燦」是關鍵
    2021/12/07 21:57

    WHY？藻礁公投「不同意」漸增 大數據分析：「鄭文燦」是關鍵

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    四大公投》街頭有人亂喊民進黨四個同意 林智鴻批惡質擾亂
    2021/12/07 17:42

    四大公投》街頭有人亂喊民進黨四個同意 林智鴻批惡質擾亂
    連趕2場！苗縣宣講公投 賴清德：替年輕人鋪好邁向國際的道路
    2021/12/07 17:34

    連趕2場！苗縣宣講公投 賴清德：替年輕人鋪好邁向國際的道路

    營養師曝本土男女星甩39公斤方法！
    「網軍」事件難影響公投案 台灣議題研究中心：藍營聲量反下滑
    2021/12/07 16:52

    「網軍」事件難影響公投案 台灣議題研究中心：藍營聲量反下滑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播