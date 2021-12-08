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    投下「四個不同意」 卓冠廷攜手林亮君、吳崢站路口宣講

    新北市第七選區議員擬參選人卓冠廷（中）與台北市議員林亮君（右）、台北市議員擬參選人吳崢（左），一起到新北三峽區街講，路過民眾熱情打招呼。（記者邱書昱攝）

    新北市第七選區議員擬參選人卓冠廷（中）與台北市議員林亮君（右）、台北市議員擬參選人吳崢（左），一起到新北三峽區街講，路過民眾熱情打招呼。（記者邱書昱攝）

    2021/12/08 10:02

    〔記者邱書昱／新北報導〕面對12月18日四大公投選舉，民進黨卯足全力下鄉舉辦多項宣講，新北市第七選區民進黨籍議員擬參選人卓冠廷今天一早7點，攜手台北市議員林亮君、台北市議員擬參選人吳崢到新北三峽馬路上街講，吸引不少來往的熱情民眾揮手打招呼。卓冠廷認為，公投不只是新北、而是全台灣的事情，希望大家看完論述後能出來投下四個不同意。

    3人站上小小的講台，在民生街和復興路口處發表關於四大公投不同意的理念，除了在地卓冠廷之外，高人氣的林亮君、吳崢也讓民眾停留下來，比讚加油替年輕人打氣。

    卓冠廷說，希望大家將公投的論述看完，勇敢出來投下四個不同意，尤其公投攸關台灣的未來。

    林亮君也說，公投牽涉到台灣的能源轉型、民主、國際貿易，若台灣要繼續走上國際舞台，就要請大家邀請親朋好友們一起出來投票，如果對於四大公投案有疑慮，網路上都能找到專家學者專業、正確的相關研究和資訊。

    吳崢也說，有時候會聽到口號式、煽動恐懼，以感情面去投票，而理性評判什麼對台灣整體環境好，這比較困難，不過這次街頭演講就能感受到民眾對於公投的高度關注，而這也是台灣民主一直能往前走的過程，在12月18日之前這段時間也會持續宣講。

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