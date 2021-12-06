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    北京跳腳無用！台美經貿熱絡 華爾街日報：朝正式夥伴關係深化

    華爾街日報報導，美台經貿關係熱絡，持續朝向正式夥伴關係深化。（路透）

    華爾街日報報導，美台經貿關係熱絡，持續朝向正式夥伴關係深化。（路透）

    2021/12/06 17:52

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕華爾街日報報導，美國和台灣之間的貿易正大幅增長，台灣現已是美國第8大貿易夥伴，超過越南，且緊跟在英國之後，主要受惠於晶片需求激增、美國對中貨加徵25%關稅促使台商回流；即使中國政府反對，台美商業關係日益熱絡、擴大，美國和台灣朝向正式強化貿易夥伴關係。

    報導指出，蔡英文總統積極尋求和美國洽簽一項自由貿易協議（free-trade deal）；今年稍早前（6月底），美國拜登政府恢復台美已中斷5年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

    華府智庫布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，台灣在晶片生產方面的地位指向未來台美關係將更密切，「台灣本身就很重要，拜登政府需要實質性深化雙邊關係」。

    報導引述，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，美國應該遵守「一個中國原則」，堅決反對美國同台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

    不過，根據美國本身的「一個中國政策」，美國認識到北京對台灣地位的看法，但對其「有效性」不持立場。

    根據報導，美中貿易互補性高；在截至2021年9月的1年，台灣對美國出口額破紀錄、達720億美元，較2017年（美國川普政府開始對中貨加徵25%關稅的前1年）大幅提高約70%；同期，美國對台灣出口額也破紀錄、達350億美元，較2017年美中貿易戰前攀升約35%，主要受台灣增購美國原油、機械和汽車帶動。

    報導分析，台灣是美國主要的半導體供應來源，對美出口急遽增長反映許多行業對晶片需求上升，但台美貿易成長的最大原因是美國對中貨加徵懲罰性關稅，而拜登政府延續了前朝的關稅政策；這促使很多台商已將至少部分生產從中國遷回，以避免對其美國客戶漲價。

    台灣經濟部投資業務處統計，2019年以來已有243家回流的台商獲得政府協助和補助，投資總額逾300億美元；從中國回流台灣的廠商中，電子產業占超過70%；該回流獎勵計畫本預定今年結束，但該處現正考慮再延長3年。

    相對地，美國已是石油淨出口國，台灣煉油廠尋求供應多樣化下，美國對台出口的增長大部分都歸因於台灣增加購買原油。

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