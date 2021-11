沒在怕！ 推文稱「台灣共和國」 美眾議員霸氣：我故意的！

當CNN主播問到有人好奇她是否故意用「台灣共和國」等類似字眼還挑動中方敏感神經,梅絲霸氣回應「是的,百分之百,就是這樣(yeah , 100% it was)」!(美聯社、圖取自推特,本報合成)

2021/11/29 17:40

〔即時新聞/綜合報導〕日前多位美國會又組團搭專機來台,讓中共再次跳腳;隨團的共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)落地後在推特上大秀台、美兩國國旗,直稱我國為「台灣共和國」(Republic of Taiwan),讓小粉紅恨得牙癢癢。梅絲昨天(28日)又霸氣說,會用「台灣共和國」這稱呼是「故意的」,目的是要表達對台灣的堅定支持!

根據《CNN》 29日報導,美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)率領的跨黨派議員訪團,本月25日晚間搭乘美國行政專機抵台,隨後共和黨籍眾議員梅絲在推特發布落地照,並在推文中寫下「剛在台灣共和國落地」(Just touched down in the Republic of Taiwan),同時附上台美國旗貼圖,一行人26日晚間離台。

梅絲28日接受CNN專訪時表示,他們訪台的消息傳出後,隨團的5位議員都在行前收到來自中國大使館的施壓,要求行程取消,但他們並未理會,讓計畫順利成行。當CNN主播問到有人好奇她是否故意用「台灣共和國」等類似字眼還挑動中方敏感神經,梅絲霸氣回應「是的,百分之百,就是這樣(yeah , 100% it was)」!她希望藉此向台灣民眾傳達來自美方的堅定支持。

梅絲還說,她要特別感謝高野這次率團訪台,讓該地區的盟友和夥伴持續感受到美國與之建立關係的決定;她也強調,讓情勢緊張的不是美國,而是中國共產黨!

Just touched down in the Republic of Taiwan. ???????????????? pic.twitter.com/p7HH8Iet3A — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) November 25, 2021

美國共和黨籍眾議員日前隨團訪台,在推特上更直呼我國為「台灣共和國」,引發各界熱議。(美聯社)

