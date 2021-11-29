沒在怕！ 推文稱「台灣共和國」 美眾議員霸氣：我故意的！

當CNN主播問到有人好奇她是否故意用「台灣共和國」等類似字眼還挑動中方敏感神經，梅絲霸氣回應「是的，百分之百，就是這樣（yeah , 100% it was）」！（美聯社、圖取自推特，本報合成）

2021/11/29 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前多位美國會又組團搭專機來台，讓中共再次跳腳；隨團的共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）落地後在推特上大秀台、美兩國國旗，直稱我國為「台灣共和國」（Republic of Taiwan），讓小粉紅恨得牙癢癢。梅絲昨天（28日）又霸氣說，會用「台灣共和國」這稱呼是「故意的」，目的是要表達對台灣的堅定支持！

根據《CNN》 29日報導，美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領的跨黨派議員訪團，本月25日晚間搭乘美國行政專機抵台，隨後共和黨籍眾議員梅絲在推特發布落地照，並在推文中寫下「剛在台灣共和國落地」（Just touched down in the Republic of Taiwan），同時附上台美國旗貼圖，一行人26日晚間離台。

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梅絲28日接受CNN專訪時表示，他們訪台的消息傳出後，隨團的5位議員都在行前收到來自中國大使館的施壓，要求行程取消，但他們並未理會，讓計畫順利成行。當CNN主播問到有人好奇她是否故意用「台灣共和國」等類似字眼還挑動中方敏感神經，梅絲霸氣回應「是的，百分之百，就是這樣（yeah , 100% it was）」！她希望藉此向台灣民眾傳達來自美方的堅定支持。

梅絲還說，她要特別感謝高野這次率團訪台，讓該地區的盟友和夥伴持續感受到美國與之建立關係的決定；她也強調，讓情勢緊張的不是美國，而是中國共產黨！

Just touched down in the Republic of Taiwan. ???????????????? pic.twitter.com/p7HH8Iet3A — Rep. Nancy Mace （@RepNancyMace） November 25, 2021

美國共和黨籍眾議員日前隨團訪台，在推特上更直呼我國為「台灣共和國」，引發各界熱議。（美聯社）

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