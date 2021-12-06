阻中國武力犯台 美前國防高官：華府應對中國發動一場「有限戰爭」

前美國國防部副助理部長柯伯吉指出，美國應該採取「拒止防禦」戰略，以「有限戰爭」回應中國武力犯台。（取自美國國防部官網）

2021/12/06 06:24

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國可能武力犯台，前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）指出，倘若美國想要贏得與中國的戰爭，就應該將其主要軍事資源投入印度—太平洋地區，並籌組一個亞洲版北大西洋公約組織（NATO），以阻止中國人民解放軍進犯台灣。他也呼籲華府終結在台灣議題上的「戰略模糊」政策。

香港南華早報5日報導，曾在2017至2018年間擔任美國國防部戰略與軍力發展副助理部長的柯伯吉，在他的新書《拒止戰略》（The Strategy of Denial）中提出以上觀點。柯伯吉是前總統川普執政時期2018年國防戰略的主要制定者，該戰略果斷地將美國的戰略重心從對抗恐怖主義轉向大國競爭，將中國視為美國的「戰略競爭對手」。

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柯伯吉認為，如果美國不加以阻止，中國將尋求成為區域霸權，美中兩國爆發一場大戰的可能性愈來愈大。而中國的「最佳策略」就是征服一個脆弱的美國盟友或準盟邦，而這個盟友就是台灣。他建議美國應採取「拒止防禦」（denial defence）戰略，美國及其盟友需要為軍事衝突做好準備。

在共和黨內被視為鷹派的柯伯吉建議，美國應該準備對中國發動一場「有限戰爭」（limited war），將印太地區的動盪降至最低。他認為，美國最好的軍事戰略就是拒止防禦，亦即阻絕中國利用軍事力量實現其政治目標的能力。

柯伯吉指出，拒止戰略可以讓美國及其盟友和夥伴做好準備，對中國進行一場有限戰爭，並實現自己的目標。他呼籲建立一個由美國盟國和其他夥伴組成的「反霸權聯盟」，含括日本、印度、澳洲、越南、菲律賓、南韓、印尼、馬來西亞和台灣等可能成員。

柯伯吉認為，以美國為首的聯盟必須對中國武力犯台做出「有限戰爭」的回應，倘若聯軍未能阻止中國佔領台灣，中國將可能進一步侵犯菲律賓和越南。他也呼籲美國減少在歐洲和中東的軍事承諾，並要求日本和英國提供更強有力的軍事支援。他強調，美國現在應該放棄在台灣議題上的戰略模糊，以提高華府的「差異化信譽」（differentiated credibility），因為面對中國這種野心勃勃的國家，口惠而實不至的承諾並不明智，將會影響美國的信譽。

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