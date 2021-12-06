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    中國自稱「最民主」 立院民進黨團：政治界最大笑話

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者羅沛德攝）

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者羅沛德攝）

    2021/12/06 12:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕美國將於9日、10日舉辦線上民主峰會，未獲邀參與的中國於4日發表「中國的民主」白皮書，高調聲稱中國共產黨領導下是所謂「最民主」，並反控美國舉辦的民主峰會是「反民主」。對此，立法院民進黨團書記長蔡適應笑稱，「這大概是政治界最大的笑話」，如果晚上睡不著可以拿出來看，應該很快就睡著了。

    中國4日發表「中國的民主」白皮書，宣稱民主不是少數國家專利，「一個國家是不是民主，應由這個國家的人民來評判，而不應由外部少數人指手畫腳」。中共中央宣傳部副部長徐麟更反批美方，藉民主峰會打壓與其制度不同的國家。

    對此，蔡適應今於黨團輿情回應記者會中表示，若大家對政治學有點了解，這大概是「政治界最大的笑話」，大家如果晚上睡不著的話，可以把這本「中國的民主」拿出來看看；所謂真正的民主，是不同意見的人民或政黨，有機會取得服務大眾的機會，這才是民主的真諦。蔡適應並分享看完這本書的感想。

    他說，這本書合理化獨裁的理由，就是只有共產黨可以執政，只有習近平可以執政；合理化打擊言論自由的理由，讓所有言論自由在中國的民主制度下消失；合理化打擊參政自由，沒有人有參政的權力，所有參政權都要經過批准才可以；合理化打擊民眾投票的自由，主張投票前要經過民主協商，沒有協商不能投票。

    「這就是『中國的民主』白皮書背後的真相」，蔡適應說，這本書合法化獨裁的理由、打擊言論自由的理由、打擊參政自由、打擊投票自由，大家如果晚上睡不著覺，可以把這本書拿出來看，應該馬上就可以睡著了。

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