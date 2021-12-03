酸葡萄！無指望參加民主峰會 中國狂吹噓「特色民主」

美國主辦的「民主峰會（Summit for Democracy）」將在本（12）月9日召開，毫無指望參加的中國，近日又開始吹噓「中國特色社會主義民主」和習近平所稱之「全過程民主」。圖為中國副外交部長樂玉成。（美聯社檔案照）

2021/12/03 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國主辦的「民主峰會（Summit for Democracy）」將在本（12）月9日召開，毫無指望參加的中國，近日又開始吹噓「中國特色社會主義民主」和習近平所稱之「全過程民主」。

據《路透》報導，美國總統拜登主邀的「民主峰會」將在本（12）月9日召開，無望參加的中國近期又開始連日吹噓所謂「中國特色社會主義民主」，認為這是他們防疫「成功」的關鍵。

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此外，中國國家主席習近平2019年首次提出的「全過程民主」，在今（2021）年3月被法制化後，也成為這些中國外交官、官方媒體時常吹噓的概念之一，其中主要內容就是中國共產黨重新為「民主」這個國際社會間的普世價值下了自己的定義。

中國副外交部長樂玉成就曾批評美國的民主峰會，恰好是一種分裂國際社會、對其他國家指指點點的反民主行為，他重彈習近平的老調表示：「中國的全過程人民民主，不是只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期的民主。」

對此，熟悉中國事務的前英國外交官、皇家聯合研究所研究員（RUSI）帕頓（Charles Parton）向《路透》表示：「習近平長期以來都聲稱中共的政權比西方國家更優越，這樣他才能鞏固自己政權的合法性。」

素來以中國民族主義為依歸的「愛國」風險投資家、時政評論員李世默則在自己的媒體網站上酸道：「我們沒有受邀參加下週的派對，真的好難過。」

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