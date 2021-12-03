為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    酸葡萄！無指望參加民主峰會 中國狂吹噓「特色民主」

    美國主辦的「民主峰會（Summit for Democracy）」將在本（12）月9日召開，毫無指望參加的中國，近日又開始吹噓「中國特色社會主義民主」和習近平所稱之「全過程民主」。圖為中國副外交部長樂玉成。（美聯社檔案照）

    美國主辦的「民主峰會（Summit for Democracy）」將在本（12）月9日召開，毫無指望參加的中國，近日又開始吹噓「中國特色社會主義民主」和習近平所稱之「全過程民主」。圖為中國副外交部長樂玉成。（美聯社檔案照）

    2021/12/03 21:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國主辦的「民主峰會（Summit for Democracy）」將在本（12）月9日召開，毫無指望參加的中國，近日又開始吹噓「中國特色社會主義民主」和習近平所稱之「全過程民主」。

    《路透》報導，美國總統拜登主邀的「民主峰會」將在本（12）月9日召開，無望參加的中國近期又開始連日吹噓所謂「中國特色社會主義民主」，認為這是他們防疫「成功」的關鍵。

    此外，中國國家主席習近平2019年首次提出的「全過程民主」，在今（2021）年3月被法制化後，也成為這些中國外交官、官方媒體時常吹噓的概念之一，其中主要內容就是中國共產黨重新為「民主」這個國際社會間的普世價值下了自己的定義。

    中國副外交部長樂玉成就曾批評美國的民主峰會，恰好是一種分裂國際社會、對其他國家指指點點的反民主行為，他重彈習近平的老調表示：「中國的全過程人民民主，不是只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期的民主。」

    對此，熟悉中國事務的前英國外交官、皇家聯合研究所研究員（RUSI）帕頓（Charles Parton）向《路透》表示：「習近平長期以來都聲稱中共的政權比西方國家更優越，這樣他才能鞏固自己政權的合法性。」

    素來以中國民族主義為依歸的「愛國」風險投資家、時政評論員李世默則在自己的媒體網站上酸道：「我們沒有受邀參加下週的派對，真的好難過。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》中共挖牆角踢到鐵板 宏國新政府逆轉拒中關鍵曝
    2021/12/03 20:30

    新聞360》中共挖牆角踢到鐵板 宏國新政府逆轉拒中關鍵曝
    中國外交部副部長稱：中國是「當之無愧的民主國家」
    2021/12/03 20:08

    中國外交部副部長稱：中國是「當之無愧的民主國家」

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    長痛不如短痛！民主峰會將登場 專家籲應有共識脫鉤中國
    2021/12/03 16:08

    長痛不如短痛！民主峰會將登場 專家籲應有共識脫鉤中國
    參與民主峰會「立法論壇」 林昶佐：中國滲透立院受高度關注
    2021/12/03 10:06

    參與民主峰會「立法論壇」 林昶佐：中國滲透立院受高度關注

    綠色住宅保值性高 海線唯一宜居建築誕生
    印太衝突3熱點 美陸軍部長：台海、釣魚台、南海
    2021/12/03 05:30

    印太衝突3熱點 美陸軍部長：台海、釣魚台、南海
    中國也談民主 美國際民主協會長諷：大幅扭曲才能符合定義
    2021/12/02 14:24

    中國也談民主 美國際民主協會長諷：大幅扭曲才能符合定義
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播