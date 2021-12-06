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    台商在新疆廠房慘遭中共拆除 陸委會：請海基會盡最大努力協助

    副總統賴清德（左）昨到金門宣講四大公投要離去時，一名王姓台商（右）上前陳情在新疆廠房遭拆除情事。（資料照，記者吳正庭攝）

    副總統賴清德（左）昨到金門宣講四大公投要離去時，一名王姓台商（右）上前陳情在新疆廠房遭拆除情事。（資料照，記者吳正庭攝）

    2021/12/06 09:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕金門籍王姓台商在中國新疆開設的廠房，遭當地政府以違法為由無預警拆除，他昨日向宣講四大公投的副總統賴清德陳情，希望政府能幫忙解決。陸委會發言人邱垂正今日在立法院受訪表示，可向海基會、陸委會或經濟部等相關單位反映，也會請海基會盡最大努力協助台商。

    王姓台商控訴，他到新疆從事綠能環保科技業，中國國台辦和地方政府單位非常歡迎，讓他順利取得50年的土地使用權，但還用不到10年，新蓋3年左右廠房就在今年11月22日慘遭到當地政府以「違法」為由逕行拆除。

    王姓台商指出，在回到金門後，他因小三通暫停而沒有回新疆，聽到新疆廠房遭拆除的事，只能在金門乾著急，現在若循大三通途徑搭機到中國，將面臨被隔離檢疫的問題，一時求助無門，只能請政府出面幫忙解決。

    對此，邱垂正回應，兩岸雙方都有防疫規定，陸委會知道台商的辛苦，也有把需求反映給疫情指揮中心，目前是防疫優先，檢疫規定是所有人都適用，這不是小三通的問題。

    邱垂正強調，該案可以向海基會、陸委會或經濟部反映，再看能提供何種協助，會請個案說明，看是否有涉及兩岸協議的相關問題，會透過協議窗口反映，也會請海基會盡最大努力協助台商。

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