金門宣講公投「4個不同意」 賴清德：不要再走回頭路
〔記者吳正庭／金門報導〕副總統賴清德今天（5日）到金門宣講公投「4個不同意、台灣更有力」，他指出，這4個公投議題走了20年，有人遊行、抗爭、在立法院提案、修法，好不容易才完成，這條路應該繼續走下去，不要再走回頭路，投下4個不同意，讓台灣繼續向前行，有能力在國際競爭。
賴清德說，金門雖然距離台灣隔著1條海峽，但核四如果發生問題，會影響整個台灣的安全，就像日本曾發生大地震造成福島核災，雖然是在日本東北，但周邊的農產品不能銷往各國，更影響很多人不去當地觀光；一旦核四重建發生意外，金門、馬祖都會受到影響。
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他說，「珍愛藻礁」的議題，政府已做好安全保護措施，第三接收站已外推、離岸1200公尺，透過網路還可以24小時看到生態保育的情形；蓋一半的三接廠兩年後就能替台灣1年提供137億度電，這對台灣未來的經濟幫助很大，也可改善中部空氣污染的問題。
他說，關於「萊豬」，蔡英文總統不是說開放就開放，而是先做好健康安全把關的工作，是用國際的標準來保護人民的健康；他說，這些標準也是前總統馬英九開放「萊牛」的標準，進口了8、9年，沒發生什麼食安上的問題，為什麼開放萊牛沒問題，開放萊豬就有問題？在TIFA（貿易暨投資架構協定）的基礎上，日本與美國也表示歡迎台灣成為貿易夥伴，這有利台灣未來的經濟發展，應該給予政府支持，「反萊豬」等於是在斬斷台灣國際貿易這條路。
賴清德說，「公投綁大選」只會重蹈2018年縣市長選舉的覆轍，當初只有宣傳選舉，沒有好好宣傳公投案；將公投與選舉分開，公民投票品質可以獲得保障，選舉的程序也可以維持，才是兩全其美。
賴清德抵金，由民進黨立委洪申翰、金門縣小英之友會總會長蔡其雍等人陪同，先前往北鎮廟上香，以步行方式前往地區信仰中心的浯島城隍廟進行「4個不同意」宣講，沿路不忘宣導中央「5倍券」，持券向金合利鋼刀、聖祖食品消費；遇到上前合影的粉絲，也一起比出「4個不同意」的手勢。
金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸轉述，賴清德在得知農曆4月12日「迎城隍」是金門最大的民俗慶典，也答應明年大迎時要到金門共襄盛舉。
賴清德宣講離去時，1名住在金門的王姓台商當面陳情，指在新疆的廠房被中國無預警拆除，希望政府能透過管道協助爭取權益。