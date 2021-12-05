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    獨家》彩虹將跨入中國！ 陸委會擬修兩岸條例 承認兩岸同性婚姻

    為保障兩岸同性婚姻，減少兩岸同婚與跨國同婚之差別對待，陸委會預告修正兩岸條例第41條條文，擬與涉外民事法律適用法接軌。（資料照）

    為保障兩岸同性婚姻，減少兩岸同婚與跨國同婚之差別對待，陸委會預告修正兩岸條例第41條條文，擬與涉外民事法律適用法接軌。（資料照）

    2021/12/05 16:19

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在2019年同性婚姻合法化，是亞洲首個同婚合法國家，不過，兩岸同性伴侶受限於兩岸人民關係條例及中國政府不承認同性婚姻，至今被排除在外。為保障兩岸同性婚姻，減少兩岸同婚與跨國同婚之差別對待，陸委會預告修正兩岸條例第41條條文，擬與涉外民事法律適用法接軌；知情官員透露，未來若修正通過，兩岸同性婚姻在法律上將被承認，因中國官方不承認同婚，對岸不會發給結婚證書，未來擬改成不必審核結婚證書，可以直接來台面談，但移民署會進行嚴格查核，避免中共利用兩岸同婚「假結婚」滲透來台。

    根據陸委會修正草案說明，有鑑於「司法院釋字第748號解釋施行法」已於2019年5月24日施行，該法第2條規定，相同性別之二人，得為經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，並依該法第4條規定向戶政機關辦理結婚登記。

    但是，同婚專法僅規範相同性別二人可向戶政機關辦理結婚登記，並未規範跨國或兩岸同性婚姻，為保障我國國民與未承認同性婚姻的外國人間，亦得成立婚姻關係，司法院院會於今年1月通過「涉外民事法律適用法」第46條、第63條修正草案。

    陸委會指出，為保障兩岸同性婚姻，並減少對兩岸同性婚姻與跨國同性婚姻的差別對待，爰修正兩岸條例41條，俾與涉外民事法律適用法接軌。

    而「涉外民事法律適用法」第46條文修正草案條文規定，「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但適用當事人一方之本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為中華民國國民者，依中華民國法律。結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者，皆為有效」。

    陸委會在修正要點提及，考量無論是兩岸或涉外民事事件的法律衝突選法法則，目的均在兼顧程序正義與實體正義，為避免因涉外、涉陸採不同選法法則，形成衝突法選法結果不協調現象，減少裁判歧異，爰修正條文明定，「民事，涉及大陸地區者，除本條例另有規定外，準用『涉外民事法律適用法』之規定」。

    基於法律不溯及既往原則，參酌涉外民法第62條規定，明定在本次修正施行前發生者，不適用修正施行後的規定；配合兩岸條例第41條修正，陸委會預告刪除兩岸條例第42條至第62條規定，共計刪除21條。

    對此，知情官員表示，目前因中國官方不承認同性婚姻，當事人無法在對岸公證取得結婚證書，無法拿結婚證書在台灣海基會辦理文書驗證，也無法接受移民署的面談，因為現行規定須面談通過才能到台灣戶政機關辦理結婚登記。除修法承認兩岸同性婚姻外，這涉及許多行政程序要修改。

    他指出，行政院已經有邀集跨部會多次討論，有鑑於中國不承認同性婚姻，對岸並不會發給同婚結婚證書，當事人無法拿結婚證書在台辦理驗證，未來若修法通過後，擬不用再審核結婚證書，可以直接來台面談，但移民署會進行嚴格查核，避免中共利用兩岸同婚以「假結婚」滲透來台。

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