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    首頁　>　政治

    讓「走鐘」的國民黨醒過來 鄭文燦喊公投四個不同意

    鄭文燦批國民黨已「走鐘」，要讓四大公投不要過，讓國民黨清醒（記者蘇金鳳攝）

    鄭文燦批國民黨已「走鐘」，要讓四大公投不要過，讓國民黨清醒（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/04 19:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕桃園市長鄭文燦今天到台中市宣講四大公投，他說，國民黨已走鐘，報復性罷免已是第四輪，四大公投一定要投不同意，要用公投選票戰勝國民黨，國民黨才會醒過來，台灣的理性會贏過國民黨的不理性，這關要守住，國民黨才會好一點。

    鄭文燦也替林靜儀拉票說，要讓中二選區新的開始，讓有專業且親切的林靜儀上場，讓有包袱者、有爭議的休息一下，投林靜儀不會後悔，這張票代表台中人的政治素養。

    民進黨台中市議員黃守達今天舉行「四個不同意，台灣更有力」公投宣講，他視網膜剝離無法出席，活動仍照辦。

    應邀宣講的鄭文燦說，四大公投要投下不同意票，國民黨已走鐘，已發動四次罷免，如王浩宇、黃捷、陳柏惟及林昶佐都是報復性罷免，若照國民黨的邏輯，每一次選舉要選二次，根本就是仇恨動員。

    他說，現在國民黨主席是誰大家都不知道，一人吹一個號，黨主席是朱立倫還是趙少康？國民黨籍的縣市長也不贊成核四重啟，還在立法院丟豬肚，這樣的杯葛 跟抗爭對台灣有加分，國民黨已被極端派綁架。

    鄭文燦說，四個公投要投不同意，要用選票戰勝國民黨，他們才會醒過來，台灣的理性要贏過國民黨的不理性，這關要守住，國民黨才會好一點，從立法院亂到公投，若四大公投通過，亂局沒有結束一天，會讓國民黨得逞，以後每一次選舉都亂，台灣民主會不安寧，台灣不好容易讓蔡英文跟蘇貞昌帶領台灣，讓世界支持台灣，好的時代不要被破壞，不要讓台灣退步，這四張不同意是投給台灣，四個不同意，平安保台灣。

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