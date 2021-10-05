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    共機頻擾台 洪秀柱竟稱「中國不是針對台灣」：我們太小了！

    共機擾台頻繁，洪秀柱竟稱中國不是針對台灣而來。（資料照）

    共機擾台頻繁，洪秀柱竟稱中國不是針對台灣而來。（資料照）

    2021/10/05 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對台動作頻頻，且眼看雙十國慶將屆，共機擾台數量屢創新高，週一（4日）更是高達56架次，今天（5日）又有一架「運-8」反潛機進入我防空識別區西南空域，10月至今5天內已達150架次，不勝其擾。沒想到，國民黨前主席洪秀柱5日竟稱，中國派軍機是要對付「三不五時出現的西方艦隊」，還說台灣「太小了」，不需要勞師動眾。

    綜合媒體報導，中共近日派軍機擾台架次屢創新高，不少聲音解讀是因為美英日聯軍近期在台灣附近海域演訓，中國企圖藉由派軍機對台灣施加壓力。不過，洪秀柱週二要大家不要把凡事都看成是「針對台灣而來」，別老是把這些事情「往自己頭上栽」，「台灣太小了，不至於讓他們勞師動眾，台灣格局要放大一點。我們格局太小，你要看整個南海的情勢」。

    洪秀柱還說，中國出動幾十架軍機「沒什麼不得了」，「人家來真的是針對台灣嗎？不是吧？是要對付那些三不五時出現的西方艦隊，所以台灣不要事事都認為和自己有關」。洪秀柱還稱，「台灣沒什麼了不起，中國真的要打台灣，不需要用飛機。」

    據我國國防部統計，10月1日共機38架次、2日39架次、3日16架次，4日高達56架次，創下目前共機擾台數量最多紀錄，5日再添一架次，累計10月前5天共150架次。對此，美國、澳洲等盟友都公開譴責中共，要求中國立即停止這種挑釁行為。

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