為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共機近期不只為擾台而來？林俊憲分析其真正目標

    立委林俊憲。（資料照）

    立委林俊憲。（資料照）

    2021/10/05 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕自10月起，中國共機擾台的數量屢創新高，而4日的單日更是高達56架。對此，民進黨立委林俊憲表示，共機恐怕不只是針對台灣而來，在台灣附近海域演習的美、英、日聯軍才是真正目標。

    林俊憲在臉書分析，自中國國慶10月1日起，共機擾台次數屢創新高，這對台灣空防造成很大壓力，不過值得注意的是，這恐怕並不只是針對台灣而來，台灣附近海域現在有4艘航艦正在演習，分別是日本正在升級成航母的出雲號美國的卡爾文森號、雷根號、英國的伊莉莎白女王號以及。

    林俊憲說，從出動的飛機型號也可以看出端倪，過去一年多來，共機擾台的主力都是如空警500、運8反潛以及少量比較老舊的殲10，幾乎都是比較慢的旋翼機和無攻擊性的偵查飛機，去年他也曾質詢過國防部，研判主要目標應該是台灣西南海域下的美國潛艦，騷擾台灣反而是其次目標。

    而這幾天共機擾台最值得注意的地方，正是殲16大量出動，以昨天為例，光是殲16就有34架次，前幾天也是都以殲16為主，再依照航向來看，其實美英日聯軍才是真正目標。林俊憲表示，「這反而是對台灣最安全的時刻，三國海軍主力在台灣附近，真正怕擦槍走火的其實是共軍，一旦不小心發生意外，等於直接把他們捲進來，這是中國最不想看到的局面。」

    林俊憲說，從政治方面來看，共軍選擇在10月1日開始大舉侵台，當然跟政治因素有關，因為現在正好是他們的國慶長假；不過他也發現，國民黨等勢力的言論，一直透露出想把「台海問題內部化」的意圖，「國民黨會故意忽略這一點，塑造出台灣孤立無援，獨自面對共軍壓力的形象，然後對內散播投降主義。」

    林俊憲表示，台海安全已經不是兩岸問題，而是民主與專制兩大陣營的對抗，台灣剛好身處最前線，背後有盟國的支持，我們的軍力能抵抗武力威脅，最難防的是像國民黨這樣背後放箭的宣傳戰，要特別小心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    共機頻繁擾台！麻省理工中國軍事專家：恐有災難性後果
    2021/10/05 19:32

    共機頻繁擾台！麻省理工中國軍事專家：恐有災難性後果
    中共1架次反潛機闖我ADIZ 5天內150架次軍機擾台
    2021/10/05 18:48

    中共1架次反潛機闖我ADIZ 5天內150架次軍機擾台

    只打疫苗不夠？防疫要靠主動出擊
    共機頻擾台稱民進黨執政讓國人陷入兵凶戰危 江啟臣反被酸
    2021/10/05 15:15

    共機頻擾台稱民進黨執政讓國人陷入兵凶戰危 江啟臣反被酸
    共機擾台次數持續創紀錄 今再侵入西南空域
    2021/10/05 13:59

    共機擾台次數持續創紀錄 今再侵入西南空域

    新世代風險管理和泰產險再獲獎肯定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播