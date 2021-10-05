共機近期不只為擾台而來？林俊憲分析其真正目標

立委林俊憲。（資料照）

2021/10/05 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕自10月起，中國共機擾台的數量屢創新高，而4日的單日更是高達56架。對此，民進黨立委林俊憲表示，共機恐怕不只是針對台灣而來，在台灣附近海域演習的美、英、日聯軍才是真正目標。

林俊憲在臉書分析，自中國國慶10月1日起，共機擾台次數屢創新高，這對台灣空防造成很大壓力，不過值得注意的是，這恐怕並不只是針對台灣而來，台灣附近海域現在有4艘航艦正在演習，分別是日本正在升級成航母的出雲號美國的卡爾文森號、雷根號、英國的伊莉莎白女王號以及。

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林俊憲說，從出動的飛機型號也可以看出端倪，過去一年多來，共機擾台的主力都是如空警500、運8反潛以及少量比較老舊的殲10，幾乎都是比較慢的旋翼機和無攻擊性的偵查飛機，去年他也曾質詢過國防部，研判主要目標應該是台灣西南海域下的美國潛艦，騷擾台灣反而是其次目標。

而這幾天共機擾台最值得注意的地方，正是殲16大量出動，以昨天為例，光是殲16就有34架次，前幾天也是都以殲16為主，再依照航向來看，其實美英日聯軍才是真正目標。林俊憲表示，「這反而是對台灣最安全的時刻，三國海軍主力在台灣附近，真正怕擦槍走火的其實是共軍，一旦不小心發生意外，等於直接把他們捲進來，這是中國最不想看到的局面。」

林俊憲說，從政治方面來看，共軍選擇在10月1日開始大舉侵台，當然跟政治因素有關，因為現在正好是他們的國慶長假；不過他也發現，國民黨等勢力的言論，一直透露出想把「台海問題內部化」的意圖，「國民黨會故意忽略這一點，塑造出台灣孤立無援，獨自面對共軍壓力的形象，然後對內散播投降主義。」

林俊憲表示，台海安全已經不是兩岸問題，而是民主與專制兩大陣營的對抗，台灣剛好身處最前線，背後有盟國的支持，我們的軍力能抵抗武力威脅，最難防的是像國民黨這樣背後放箭的宣傳戰，要特別小心。

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