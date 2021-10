澳洲、法國政界接連訪台 Kolas一句「缺電」酸爆中國

2021/10/05 23:51

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲前總理艾伯特(The Hon. Tony Abbott)5日抵達台灣訪問,法國參議院友台小組主席李察(Alain Richard)也將於6日率團抵台,7日上午將面見總統蔡英文。對此,總統府發言人谷辣斯·尤達卡(Kolas Yotaka)發文歡迎國際友人來訪,也酸爆中國近期爆發的缺電危機。

艾伯特5日抵台,應邀出席「玉山論壇」;李察也將於6日率團抵台訪問,對此,總統府發言人張惇涵表示,總統府「誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人訪台」,蔡總統預計將在10月7日上午,於總統府內接見2人。

對此,Kolas Yotaka在推特5日推文指出,「澳洲前總理Tony Abbott今天抵達台灣訪問,由法國參議員Alain Richard帶領的法國參議員參訪團明天會抵達台灣訪問。我相信他們會喜歡台灣友好的『氣候』,『不會太熱,也不會太冷』」。

Kolas Yotaka這一席話也讓網友聯想到中國近期實施限電政策,對企業、民生造成巨大衝擊而引爆民怨,笑說「有電力(台灣)供應空調當然舒適阿」。

Former Prime Minister of Australia Tony Abbott arrived in Taiwan today, a French Senate delegation led by Senator Alain Richard arrives tomorrow. I’m sure they will enjoy Taiwan’s friendly climate. Not too hot, not too cold. ???????? ???????? ????????