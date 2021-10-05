澳洲、法國政界接連訪台 Kolas一句「缺電」酸爆中國
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）5日抵達台灣訪問，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）也將於6日率團抵台，7日上午將面見總統蔡英文。對此，總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）發文歡迎國際友人來訪，也酸爆中國近期爆發的缺電危機。
艾伯特5日抵台，應邀出席「玉山論壇」；李察也將於6日率團抵台訪問，對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府「誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人訪台」，蔡總統預計將在10月7日上午，於總統府內接見2人。
請繼續往下閱讀...
對此，Kolas Yotaka在推特5日推文指出，「澳洲前總理Tony Abbott今天抵達台灣訪問，由法國參議員Alain Richard帶領的法國參議員參訪團明天會抵達台灣訪問。我相信他們會喜歡台灣友好的『氣候』，『不會太熱，也不會太冷』」。
Kolas Yotaka這一席話也讓網友聯想到中國近期實施限電政策，對企業、民生造成巨大衝擊而引爆民怨，笑說「有電力（台灣）供應空調當然舒適阿」。
Former Prime Minister of Australia Tony Abbott arrived in Taiwan today, a French Senate delegation led by Senator Alain Richard arrives tomorrow. I’m sure they will enjoy Taiwan’s friendly climate. Not too hot, not too cold. ???????? ???????? ????????— Kolas Yotaka （@Kolas_Yotaka） October 5, 2021