澳洲前總理艾伯特挺台加入CPTPP隨即訪台！澳媒：非常罕見

2021/10/05

〔即時新聞/綜合報導〕日前在澳洲國會上力挺台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的澳洲前總理艾伯特(The Hon. Tony Abbott),於今(5日)抵達台灣訪問,並應邀出席「玉山論壇」。對武,《澳洲廣播公司》(ABC)記者伯特爾斯直呼,艾伯特公開挺台後沒幾天就訪台,這情況非常罕見。

曾於2013年至2015年擔任澳洲總理的艾伯特,近年多次為台灣發聲,並公開對於台澳洽簽「經濟合作協定」(ECA)表達支持之意,日前更在澳洲國會「CPTPP會員擴大調查」公聽會時表示,即使可能會觸怒中國,他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。

而艾伯特今下午低調搭機來台訪問,並應邀出席8日舉行的「玉山論壇」,總統府發言人張惇涵表示,總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人訪台,總統蔡英文預計將在7日上午,於總統府內接見艾伯特。

對此,伯特爾斯在推特推文指出,艾伯特今下午飛抵台灣訪問,而他前幾天才公開表態支持台灣加入CPTPP,沒幾天就來台灣訪問,這情況真的非常罕見。

Former Prime Minister Tony Abbott has just flown into Taiwan. Taiwan’s gov’t will reportedly release a statement soon about the visit, but it comes just days after Abbott voiced support for Taiwan joining a regional trade pact. Very rare to see ex-Aus PMs visit Taiwan @auspol pic.twitter.com/aOHsM6GTJ1