澳洲前總理艾伯特挺台加入CPTPP隨即訪台！澳媒：非常罕見

澳洲前總理艾伯特（見圖）日前出席澳洲國會「CPTPP會員擴大調查」時表示，即使可能會觸怒中國，他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。（記者姚介修攝）

2021/10/05 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前在澳洲國會上力挺台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott），於今（5日）抵達台灣訪問，並應邀出席「玉山論壇」。對武，《澳洲廣播公司》（ABC）記者伯特爾斯直呼，艾伯特公開挺台後沒幾天就訪台，這情況非常罕見。

曾於2013年至2015年擔任澳洲總理的艾伯特，近年多次為台灣發聲，並公開對於台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）表達支持之意，日前更在澳洲國會「CPTPP會員擴大調查」公聽會時表示，即使可能會觸怒中國，他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。

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而艾伯特今下午低調搭機來台訪問，並應邀出席8日舉行的「玉山論壇」，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人訪台，總統蔡英文預計將在7日上午，於總統府內接見艾伯特。

對此，伯特爾斯在推特推文指出，艾伯特今下午飛抵台灣訪問，而他前幾天才公開表態支持台灣加入CPTPP，沒幾天就來台灣訪問，這情況真的非常罕見。

Former Prime Minister Tony Abbott has just flown into Taiwan. Taiwan’s gov’t will reportedly release a statement soon about the visit, but it comes just days after Abbott voiced support for Taiwan joining a regional trade pact. Very rare to see ex-Aus PMs visit Taiwan @auspol pic.twitter.com/aOHsM6GTJ1 — Bill Birtles （@billbirtles） October 5, 2021

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