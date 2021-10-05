陸委會諮委：香港與中國區隔性是否淡化「值得關注」

陸委會有諮詢委員指出，香港在法制上的獨立性、與中國的區隔性，是否會愈益淡化，應是各界後續關注重點。（歐新社）

2021/10/05 16:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前舉行諮詢委員會議，探討「香港經貿及金融情勢發展前瞻」議題；陸委會今日表示，有委員指出，香港在法制上的獨立性、與中國的區隔性，是否會愈益淡化，應是各界後續關注重點。

學者引言報告指出，香港作為國際金融中心的主要功能，包括貿易金融、企業籌資與法律金融專業服務；而法律、金融及仲裁等專業服務，均有賴於獨立與開放的司法環境，以及可信任且穩定的政治體制。

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陸委會轉述，部分委員表示，目前香港在金融、會計、資訊、法律服務方面尚無明顯變動，因有大量國際企業的需求必須在香港獲得滿足。然而，近年港人的言論、集會結社等自由受到大幅限縮，在中國大陸嚴管下，香港投資風險亦有所增加。而香港在法制上的獨立性、與中國的區隔性，是否會愈益淡化，應是各界後續關注重點。

部分委員認為，目前政府應對香港情勢之政策措施，已經做得很好。也有委員提醒，台灣與香港在全球經貿體系中，各有其分工與功能，且關係密切；香港遭遇變局，台灣應密注情勢發展。

委員建議，台灣如欲承接香港外流的資金，必須不斷優化自身的發展條件。另在引才、留才部分，薪資並非主要誘因，友善的生活及教育環境，才是有效因素。政府可再研議放寬或簡便來台港生居留的相關政策措施，以利強化留才。

陸委會近日舉行諮詢委員會議，探討「香港經貿及金融情勢發展前瞻」議題。（資料照）

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