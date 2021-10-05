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    綠委邱志偉提少子女化專法草案 明定各機關應負權責

    民進黨立委邱志偉（左二）、許智傑（左一）、羅美玲（右二）、賴惠員（右）今天在立法院舉行記者會。（記者簡惠茹攝）

    民進黨立委邱志偉（左二）、許智傑（左一）、羅美玲（右二）、賴惠員（右）今天在立法院舉行記者會。（記者簡惠茹攝）

    2021/10/05 13:13

    〔記者簡惠茹／台北報導〕為解決台灣少子女化問題，民進黨立委邱志偉今天提出「少子女化對策基本法草案」，規範中央各機關、地方政府、企業、團體，就少子化問題應負之權責及責任，希望能更有效解決我國之少子化問題。

    為解決目前我國少子女化政策欠缺法源依據的問題，民進黨立委邱志偉、許智傑、賴惠員及羅美玲今天共同召開「少子女化對策基本法草案」記者會，於會中公布少子女化專法草案內容，期望透過具體落實法制完備工作，有效解決我國人口國安危機。

    邱志偉長期關心我國少子女化問題，於今年2月召集相關部會及學者舉辦少子女化問題公聽會，透過官學交流共同探討台灣少子女化成因、問題及解方，邱志偉提出兩點建議，第一由行政院主導成立跨部會之少子化政策小組，第二則是制定專法因應少子化問題。

    邱志偉表示，目前政府在面對少子女化問題時，仍由相關部會各自提出因應策略，除了缺乏主責機關進行整合性規劃外，也無建立有效的監督機制，欠缺滾動式檢討政策績效的標準，政府在法制面的推動進度也不夠積極，因此參考日本《少子化社會對策基本法》制定我國應對少子化問題之專法，並據以規範中央各機關、地方政府、企業、團體，就少子化問題應負之權責及責任，以期能更有效的解決我國之少子化問題。

    邱志偉表示，根據法條內容讓各部會有更清楚的權責分配，並以行政院層級統籌各部會，解決跨部會成效不彰的問題，未來透過專法授權，也讓行政部門在編列少子化相關預算上更有法源依據，有足夠預算才能落實政策執行。

    草案共有19條，明定地方政府、企業等團體的權責和責任以外，行政院應每年向立法院提出少子女化報告，和政策執行成效；政府應建構完善公共及準公共托育環境，中央政府應督促地方政府配合推動相關政策；政府應就包含人工生殖 等不孕症治療費用提供補助等等；政府應採取育兒津貼、醫療照護、住宅優惠及稅賦惠等相關措施，以減輕生育及養育子女之經濟負擔。

    許智傑認為，托育問題是現階段最急需解決的問題，幼兒園準公共化比例雖有提升，但全台平均不到6成，仍待加強，另外，少子女化政策也應從公部門帶頭做起，提高公部門設置托育設施的比例，除了滿足適齡公務員的托育需求外，也能開放名額給一般民眾，盼政府能持續推動友善托育政策與環境。

    羅美玲表示，雖然各部會對於少子化都有對策，但是分散各部會，沒有統整規劃，日本2003年就有制定少子化基本法，也有成效，台灣各部會有提出對策但是見不到效果，中央應該要有統整整合，她會共同支持提案，期盼透過立院的推動，更有效的解決少子化現象對台灣社會帶來的挑戰。

    賴惠員表示，台灣去年8月人口已經步入負成長，今年上半年度出生人數又比去年同期減少6.46%，特別國人生育率會受到生肖影響，明年是國人最不愛的虎年，可能創超低生育率，此時幾個委員一起推出《少子女化對策基本法》，就是要挽救日漸消失的台灣之子。

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