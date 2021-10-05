共機狂擾我西南空域 陸委會報告：應密注中俄聯演採用的作戰模式

1004共機擾我西南空域示意圖。

2021/10/05 09:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍昨日再派出五56架次戰鬥機、反潛機、轟炸機、預警機，侵擾我國西南空域。陸委會近期委託國防安全研究院學者所撰「近期中共演訓觀察」示警，共軍已具備從不同方向攻台能力，且作戰重點轉移至我西南空域，我應密注中俄聯演採用的作戰模式。

報告指出，中共空軍對於台灣西南空域的干擾持續進行，2021年4月，中共派出25架軍機飛入台灣的西南防空識別區；6月15日，當美國派遣雷根號航空母艦進入南海時，中共派出的28架軍機包括14架殲16、6架殲11以及4架可攜帶核武器的轟6軍機。

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8月17日，中國解放軍又派出11架共機，包含1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架空警500預警機、6 架殲16戰機、2架轟6K侵擾台灣西南防空識別區。

根據國防部昨發布共機動態消息，10月4日白天共有52架共機，分別為34架殲16、2架蘇愷30、2架運8反潛機、2架空警500、12架轟6，侵擾台灣西南防空識別區；夜間有4架殲16戰機擾台，共有56架戰機擾台，突破單日新高。

解放軍兵種例行演習方面，陸委會報告指出，今年8月24日，中共80集團軍防空旅千里機動實彈射擊考核，與空軍部隊協同訓練，執行複雜條件下作戰指揮、防空網預警、梯次火力反擊等訓練，全面提升部隊實戰能力。

同一天，海軍航空兵某旅以飛豹戰機開展跨晝夜，實施空戰機動、對海對地目標突擊、近距空中支援等多個實戰化課目飛行訓練。8月24日第71集團軍某合成旅開展防空分隊實戰化演練。

戰區聯合演訓方面，中國解放軍東部戰區8月17日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。從台灣東南方向出線應該是首例，證明中共已具備從台灣不同方向的海空攻擊能力。

報告提及，8月初，中共舉辦的「西部聯合2021」演習，邀請俄羅斯軍隊在寧夏的青銅峽合同戰術訓練基地舉行實兵演訓，中俄雙方共派出兵力1萬多人，投入各型飛機、火砲和裝甲車，兩國軍隊混合編組，演練旅級同盟聯合作戰。

中俄兩軍部隊以模組化的方式編組，區分地面、空中等不同的作戰群，以恐怖分子為假想敵，區分先期聯合防衛、綜合摧毀敵軍體系、高速立體攻擊、縱深清剿追殲逃竄之敵人等4個階段，奪佔預定任務地域。中俄兩軍混合編組，共同實施空中對地打擊、裝甲突擊陣地、火力破除障礙、機降奪取要點、無人機偵蒐集攻擊等5項聯合行動課目。

據分析，中共首次舉辦「西部聯合2021演習」，邀請俄羅斯派遣東部軍區部隊參與，不僅是禮尚往來，更是中共展現軍備性能與部隊訓練成果的自信心。未來西部聯合演習將成為中共例行性的跨國聯合軍演，俄羅斯也會持續參加。

研究強調，中共陸軍訓練仍以連（分隊）、營級作戰能力測試為主，戰區級的訓練已經展開，但是完整合成旅對抗的訓練及演習較少。

西部戰區與俄羅斯軍隊的聯合演習可能成為中共旅級部隊執行戰役層級聯合作戰的模式，包含砲兵與直升機火力的整合，陸軍特戰與空降兵的協同作戰，隱形戰機殲20爭取空優，以殲轟7及殲11、殲16各型戰機對地火力打擊，轟6轟炸地面目標，運20實施空降，無人機監偵目標，以紅外線導引飛彈攻擊，已經成為基本作戰形態，國軍應及早思考防護與反制作為。

據觀察，中共海空軍本來就會在其作戰場域內進行實戰化訓練，而且逐年改變這樣的衝突設想。就像過去中共海空軍慣常繞越台灣飛行，從2020年起頻繁出現在台灣西南空域，表示其作戰重點已經轉移。

研究指出，中共未來在海空演訓上，首要配合新軍艦的部署服役，完成各項航行、武器效能、海上戰術與聯合作戰的訓練，對台灣而言，不論是在東海、南海或台灣東部海域的訓練與演習，都對國軍造成影響。除了過去累積經驗，並對中共海空武力進行反制之外，應該特別留意其新武器平台的訓練，掌握其可能採取的新戰術戰法，先期完成反制作為的準備。

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