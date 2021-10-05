共軍擾台近日頻率增加 邱國正：把壓力作為助力 做好戰備整備

國防部長邱國正。（資料照）

2021/10/05 09:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕昨天共56架共機擾台灣西南防空識別區（ADIZ），也是國防部去年9月17日揭露動態以來，數量最多一次。陸委會主委邱太三表示，共機擾台嚴重衝擊到兩岸的和平穩定和區域安全和平，造成台灣人民嚴重反感；而10月1日後頻率增加，應和中國國慶有關，中國的領導人要向他們自己的國人彰顯整體軍事國力提升。國防部長邱國正表示，確實造成防空部隊壓力，但把壓力作為助力，做好戰備整備。

陸委會主委邱太三今天在立法院受訪表示，確實共機在近期不斷大量侵擾台灣，這是嚴重衝擊到兩岸的和平穩定和區域安全和平，共機應該要體認到這樣的作為違反國際和平規約，造成台灣人民嚴重反感，所以共軍應該要自己知所警惕，知所節制，我們政府嚴密掌控共機動態，做適切應處，我們跟周邊國家有很多合作機制，希望維持亞太地區和平穩定。

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媒體詢問，有關共機擾台，在野黨質疑台灣無法跟對岸做好溝通，是否要再加強？邱太三指出，蔡英文總統從2016年就職到現在，我們都認為兩岸要有積極協商溝通管道，只要在民主和平對話原則下，我們都很樂意跟中國做任何溝通無論是經貿議題或維護兩岸和平穩定。

媒體追問，有沒有研究過為什麼10月1日後中共擾台共機增加？邱太三指出，首先整體外在情勢來看，我們看到中國崛起帶來國際社會的疑慮，甚至感受到一定程度威脅，所以周邊國家為了維護亞太地區和平穩定確實跟我們有比較多聯繫機制，第二，中國自己在軍事戰力上提升，有其演訓上的必要和需求。

媒體詢問，對於共機擾台頻率增加有沒有可能是衝著我們的國慶來的？邱太三說，基本上是因為中國自己10月1日國慶，中國的領導人要向他們的國人彰顯整體軍事國力提升。

國防部長邱國正對於共機擾台今天在立法院受訪指出，確實對空軍也好、海軍也好和防空部隊的確造成蠻大的壓力，他則跟同仁說，把壓力也是助力，督促我們做好戰備整備，正反兩面思考。

對於美方也表達支持台灣，我方是否有跟美方溝通過？邱國正說，他曾經表達過，任何國家、任何團體，對我們戰備整備有所幫助，我們都很感激樂見，但是絕對不仰賴。

媒體詢問，有關外交部長吳釗燮接受外媒採訪說如果台海發生戰爭一定戰到底，會不會造成台灣人民憂心？邱國正說，國家安全人人有責，國防單位尤其首當其衝，會努力做好戰備整備工作。邱國正也出，戰到底是一直在準備，從軍這麼多年以來他的認知，國家養育這麼多年，克盡職責作法就是堅持到底。

對於今早國慶預演，有一架直升機出現異音返回空軍松指部檢修，邱國正說，空軍司剛剛有跟他反映飛機有點問題，馬上就處理了，他要求部隊戰備整備訓練等等安全第一。

陸委會主委邱太三。（資料照）

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