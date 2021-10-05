為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    白宮稱對台承諾堅若磐石 透露正「私下處理」中共擾台

    白宮發言人莎琪強調，美方對台承諾堅若磐石，呼籲北京政府停止脅迫。（路透）

    白宮發言人莎琪強調，美方對台承諾堅若磐石，呼籲北京政府停止脅迫。（路透）

    2021/10/05 07:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍軍機近來頻騷擾我國空域，昨日更派出56架次各式軍機進入我西南空域防空識別區，創單日新高。對此，白宮要求北京當局終止對台施壓，強調美對台承諾堅若磐石，也透露美方正在檯面下進行對話。

    白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）當地時間週一在例行記者會上被問到，美政府如何看待中共軍機頻繁擾台一事？莎琪回應，「我們對中華人民共和國的軍事挑釁行為保持關注和憂慮，此舉增加誤判情勢的風險，也削弱了區域的和平穩定。」

    莎琪說，「我們敦促北京當局停止對台灣在軍事、外交和經濟上的施壓及脅迫，台灣海峽的和平穩定對美方來說有長久的利益，這也是我們將持續提供台灣協助，維持足夠自我防衛能力的原因。」

    莎琪表示，美方會持續維持美中三個聯合公報、台灣關係法及對台六項保證的承諾，「我們對台灣的承諾堅若磐石，以此維持台海及區域內的和平穩定」、「我們在私下和公開場合向台清楚表達美方對中共施壓、脅迫的擔憂，我們也會持續緊密關注情勢發展。」

    後續再有媒體問到，不久前回報中國派出餘50架次軍機擾台，顯然北京當局無視美國的強烈措詞，下一步該怎麼做？莎琪說，「我們也有在私底下接觸，透過外交管道明確傳達訊息，這或許也是最適當的場合。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國軍機大舉擾台！美國防部：我們對台灣的承諾堅若磐石
    2021/10/04 23:56

    中國軍機大舉擾台！美國防部：我們對台灣的承諾堅若磐石
    共機擾台單日56架次創新高 國防部：守護領空決心堅定不移！
    2021/10/04 23:29

    共機擾台單日56架次創新高 國防部：守護領空決心堅定不移！

    新世代風險管理和泰產險再獲獎肯定
    再多4架次！中共56架次軍機擾台 4天累積149架次
    2021/10/04 23:19

    再多4架次！中共56架次軍機擾台 4天累積149架次
    英航艦進南海 學者：共機群起模擬攻防兼施壓台灣
    2021/10/04 23:17

    英航艦進南海 學者：共機群起模擬攻防兼施壓台灣

    不可輕忽的乳癌防治！醫：三種檢查女性必知道！
    中共軍機今50多架次狂擾破單日新高 陸委會：立即停止挑釁
    2021/10/04 23:15

    中共軍機今50多架次狂擾破單日新高 陸委會：立即停止挑釁
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播