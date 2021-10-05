白宮稱對台承諾堅若磐石 透露正「私下處理」中共擾台

白宮發言人莎琪強調，美方對台承諾堅若磐石，呼籲北京政府停止脅迫。（路透）

2021/10/05 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍軍機近來頻騷擾我國空域，昨日更派出56架次各式軍機進入我西南空域防空識別區，創單日新高。對此，白宮要求北京當局終止對台施壓，強調美對台承諾堅若磐石，也透露美方正在檯面下進行對話。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）當地時間週一在例行記者會上被問到，美政府如何看待中共軍機頻繁擾台一事？莎琪回應，「我們對中華人民共和國的軍事挑釁行為保持關注和憂慮，此舉增加誤判情勢的風險，也削弱了區域的和平穩定。」

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莎琪說，「我們敦促北京當局停止對台灣在軍事、外交和經濟上的施壓及脅迫，台灣海峽的和平穩定對美方來說有長久的利益，這也是我們將持續提供台灣協助，維持足夠自我防衛能力的原因。」

莎琪表示，美方會持續維持美中三個聯合公報、台灣關係法及對台六項保證的承諾，「我們對台灣的承諾堅若磐石，以此維持台海及區域內的和平穩定」、「我們在私下和公開場合向台清楚表達美方對中共施壓、脅迫的擔憂，我們也會持續緊密關注情勢發展。」

後續再有媒體問到，不久前回報中國派出餘50架次軍機擾台，顯然北京當局無視美國的強烈措詞，下一步該怎麼做？莎琪說，「我們也有在私底下接觸，透過外交管道明確傳達訊息，這或許也是最適當的場合。」

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