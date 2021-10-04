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    首頁　>　政治

    美國務院挺台 中國外交部指責美方違反一中

    中國外交部發言人華春瑩今天聲稱，美國國務院發言人普萊斯3日指美國相當關切中國在台灣周圍挑釁軍事活動，言論已嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。（美聯社檔案照）

    中國外交部發言人華春瑩今天聲稱，美國國務院發言人普萊斯3日指美國相當關切中國在台灣周圍挑釁軍事活動，言論已嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。（美聯社檔案照）

    2021/10/04 23:41

    〔中央社〕美國國務院發言人普萊斯3日發聲明，指美國對中國在台灣周圍挑釁軍事活動相當關切。中國外交部發言人華春瑩今天對此聲稱，美方言論嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。

    中國外交部官網4日發布「外交部發言人華春瑩就美國國務院發言人發表涉台聲明答記者問」。

    這篇「答記者問」提到，普萊斯（Ned Price）的聲明指出，美方對中方在台灣附近軍事挑釁活動深表關切，此舉易引發誤判，破壞地區和平穩定，敦促中方停止對台施壓與脅迫。美將依據美中三個聯合公報、台灣關係法及六項保證維持對台承諾，支持台灣加強自衛能力。

    華春瑩宣稱，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四」，並指美方有關言論嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。

    華春瑩說，一段時間來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面動作不斷，包括公布7.5億美元售台武器計畫，美軍機降落台灣，軍艦頻頻穿越台灣海峽等。「這些挑釁行動損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對並採取必要應對措施。」

    華春瑩稱，「『一個中國』原則是中美關係的政治基礎」、「搞『台獨』是死路一條」，並稱中方捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。

    她說，美方應「糾正錯誤」，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

    根據中華民國國防部統計，10月1日至3日分別有38架、39架及16架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。4日又有56架共機侵擾台灣西南ADIZ創下紀錄。

    普萊斯3日在聲明中重話批評：「中共行徑破壞穩定，導致可能誤算的風險，也削弱區域和平與穩定。我們敦促中國停止在軍事、外交與經濟上對台灣施壓及脅迫。」他並重申，美國對台灣承諾「堅若磐石」。

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