「朱中央」首戰推罷免 空戰助攻淡化藍綠對決

打出「必勝藍」為號召的國民黨主席當選人朱立倫明正式上任，隨即面臨推動台灣基進黨立委陳柏惟罷免案的首戰，據指出，即將新上任的「朱中央」定調罷免是「協助而不主導」，將會以空戰助攻為主。（資料照）

2021/10/04 09:32

〔記者林良昇／台北報導〕打出「必勝藍」為號召的國民黨主席當選人朱立倫明正式上任，隨即面臨推動台灣基進黨立委陳柏惟罷免案的首戰，據指出，即將新上任的「朱中央」定調罷免是「協助而不主導」，將會以空戰助攻為主，主打陳柏惟的立委適任性，淡化藍綠對決態勢。

朱立倫以「必勝藍」為號召當選國民黨主席，更進一步宣示會全力支持陳柏惟及台北市無黨籍立委林昶佐的罷免案，國民黨對小黨及無黨籍立委的「雙罷之戰」成為朱立倫上任黨主席後的「立威」首戰。

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據了解，國民黨地方針對罷免陳柏惟案做民調，民調顯示雖勉強超過門檻，但在誤差範圍內，仍有罷不成的可能，在戰略上需要增添柴火﹔但藍營內部也在評估，若國民黨介入罷免過深，恐造成「選輸就罷免」的印象，不利於整體政黨形象。

另一方面，朱立倫雖宣示也要推動林昶佐罷免案，但有黨內人士認為，其組織成熟度和正當性，與陳柏惟罷免案相差甚遠，成功難度相當高，朱宣稱要推的「雙罷之戰」中，只有比較有著力點的陳柏惟罷免案是「主菜」，有輸不得的壓力。

為了定調推動戰略，朱立倫昨到台中參加活動與罷免團體面對面詳談，朱營定調，在地方組織方面，原就有前立委顏寬恒等台中地方黨部在推動，而「刪Q總部」主導活動及戰略已久，新上任的黨中央都不宜中途介入，朱中央將採「協助而不主導」模式，黨高層不會南下台中進駐，而是以打議題形式，主打空戰，助攻罷免案闖關。

知情人士指出，朱立倫與立法院國民黨團也達成默契，國民黨立委將全力輪流到台中去當志工助講，朱立倫本人會每週至少一次到台中「幫忙」，同時對陳柏惟拋出「一週一挑戰」，挑戰其做立委的能力及推動的政策，讓陳必須做出回應。

親朱人士表示，在大戰略上，朱立倫會全力以赴，努力拉高罷免案的討論度，議題挑選會強調訴諸陳柏惟個人的表現，朱甚至也不會排斥稱讚民進黨立委的表現來凸顯陳的不適任，整體調性上，不會訴諸藍綠對決，而訴諸是全民都來檢視立委的適不適任。

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