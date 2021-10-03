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    首頁　>　政治

    朱辦批陳柏惟：客觀數字表現最差勁坐實該被罷免

    國民黨主席當選人朱立倫今天到台中，譏陳柏惟是「3零」立委，「刪Q」不是政黨對決，藍綠都應罷「30」立委。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨主席當選人朱立倫今天到台中，譏陳柏惟是「3零」立委，「刪Q」不是政黨對決，藍綠都應罷「30」立委。（記者蘇孟娟攝）

    2021/10/03 18:53

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫助攻罷免台灣基進黨立委陳柏惟，批陳是「3零立委」、「支持大麻合法化」，陳柏惟反擊批國民黨用謊言「全黨打一人」，雙方隔空交火。朱立倫辦公室發言人凌濤今（3日）批評，客觀數字就是陳柏惟表現最差勁，不敢回應朱立倫抨擊，坐實該被罷免的鐵證。

    對於陳柏惟反擊朱立倫「3零立委」、「支持大麻合法化」的批評，凌濤今日指出，「口袋國會」針對立法院第10屆第3會期做評鑑，提案數與通過數都是客觀數據可受公評，陳柏惟如果要反駁，為何不講清楚第3會期提過幾個法案？

    凌濤說，表現好壞應該和同僚比較，更要看客觀數據，以本次口袋國會評鑑六顆星的國民黨立委林奕華為例，第3會期提案24件，當期通過2件，如果總和整個第10屆任期，林奕華已經推動20個提案完成三讀。

    凌濤表示，全體立委在第3會期的法律部分條文修正提案量「平均6.6件」。反觀陳柏惟在第3會期自己委員會的提案數、通過數全部掛零，就算把上任以來所有的法案算進來，也僅僅三讀2案，跟林奕華比起來相距甚遠。數字擺在眼前，陳柏惟就是客觀表現最差勁的立委，「請問有什麼好否認」？

    凌濤也指出，2019年12月17日，陳柏惟在直播節目中明確表示「我支持藥用大麻合法化，娛樂性大麻分階段開放」，還說了好幾次「我支持」，影片現在網路上都還能夠搜尋到，證據確鑿有影片為證。

    凌濤批評，陳柏惟聲稱「誤解很大」，是誤解在哪？又要使出時空背景不同之術嗎？支持開放娛樂性大麻的主張，真的符合台中鄉親的需求嗎？陳柏惟左閃右躲，不敢正面回應朱立倫抨擊，已經坐實了該被罷免的斑斑鐵證。

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