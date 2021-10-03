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    反罷免陸戰動員 中台灣教授協會連署挺陳柏惟

    中台灣教授協會理事長黃正聰（右3）發起連署挺陳柏惟（右4），獲得近百位學者響應，今天在霧峰舉辦座談會相挺。（記者陳建志攝）

    中台灣教授協會理事長黃正聰（右3）發起連署挺陳柏惟（右4），獲得近百位學者響應，今天在霧峰舉辦座談會相挺。（記者陳建志攝）

    2021/10/03 15:45

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進立委陳柏惟面臨國民黨全黨動員罷免，對此不但民進黨立委、市議員表態支持，中台灣教授協會理事長黃正聰更發起連署活動，一週內就有上百位學者連署響應，今天並在霧峰舉辦座談會，認為表現這麼好的優秀立委面臨罷免是不公不義的事情，出席民眾高喊「陳柏惟加油！」，也呼籲第二選區的選民站出來支持陳柏惟。

    黃正聰說，陳柏惟2年前從高雄到台中選舉，是一個沒有特別勢力、背景的年輕人，來到台中獲得地方鄉親的肯定，在立法院1年多的表現非常好，這樣一個優秀立委如今面臨罷免，真的是不公不義的事情。

    黃正聰說，大學教授是社會的良心，看到這樣一個努力的年輕人卻獲得如此的待遇真的是不公平的，因此決定挺身出來替他澄清，肯定他是值得支持的立委，希望罷免適可而止，也呼籲民眾抵制這種不合理、不理智的行為。

    前立委林靜儀醫師表示，看到柏惟這麼認真的青年，來到大家說要穿防彈背心才能選舉的選區，當選後也非常努力認真，現在面臨罷免卻被對方用謠言抹黑攻擊，十分心疼，強調最大的在野黨，結合地方派系欺負只有一席立委的台灣基進，利用龐大資源欺負一人，一個不敢對中國習近平說任何話的國民黨，卻只敢在地方上欺負陳柏惟，希望大家支持陳柏惟、支持台灣民主。

    出席力挺的立委莊競程也說，自己當立委前也是教授身分，今天特別跟中台灣教授協會一起站出來支持陳柏惟，兩人去年都一樣挑戰艱困選區，當選後兩人都非常努力，陳柏惟在立院質詢率是100%，卻被質詢率2%的委員批評不認真，罷免的理由毫無正當性。

    陳柏惟則說，上任後團隊就以100分為目標，如今被說0分很不甘心，還說當初老師說這張考卷要寫4年，現在寫了1年多突然要把考券抽走，還說他不努力、表現不好，讓人無法接受，並說立委最重要的質詢、預算、提案3項職責他都全力以赴，說他不適任是否定當初投他的11萬多選民，因此希望大家幫他做3件事，就是消毒、宣傳、反動員，讓這次報復性的罷免「首戰即終戰」，不要繼續在其他地方上演。

    中台灣教授協會理事長黃正聰（左）發起連署挺陳柏惟（右）。（記者陳建志攝）

    中台灣教授協會理事長黃正聰（左）發起連署挺陳柏惟（右）。（記者陳建志攝）

    中台灣教授協會理事長黃正聰（左4）發起學界連署挺陳柏惟（左5），今天在霧峰舉辦座談會，立委莊競程（左3）、林靜儀醫師（右5）等人到場相挺。（記者陳建志攝）

    中台灣教授協會理事長黃正聰（左4）發起學界連署挺陳柏惟（左5），今天在霧峰舉辦座談會，立委莊競程（左3）、林靜儀醫師（右5）等人到場相挺。（記者陳建志攝）

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