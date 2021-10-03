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    李眉蓁砲轟陳其邁高市府畫大餅 資料卻是「韓國瑜時期」

    國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（資料照）

    國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（資料照）

    2021/10/03 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市議員李眉蓁今天（3日）砲轟陳其邁政府5G、AIoT國際大聯盟執行率低，只會畫大餅。不過，這番言論遭到台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜打臉，因為她提出都是都是韓國瑜政府時期的資料。

    陳子瑜在臉書發文諷刺表示，國民黨高雄市議員李眉蓁經過一場市長選戰後，在基本功的「閱讀資料」能力部分，顯然還是停留在剛開始學習「文獻回顧」的研究生階段，有很大的進步空間。

    陳子瑜說，李眉蓁批評陳其邁市府有兩點，第一點「施政報告中5GAIoT創新園區進駐廠商數量少」；第二點則是「連兩年招商成效不佳」，不過，以市議員應有的質詢能力來說，這是相當外行的打法。

    針對第一點「施政報告中5GAIoT創新園區進駐廠商數量少」，陳子瑜表示，李眉蓁如果多花一點時間找資料，就會發現9月13日的經濟日報便有報導部分要到5GAIoT創新園區設點的廠商，數量不少，其中不乏國際級廠商。

    至於第二點質疑「連兩年招商成效不佳」，李眉蓁列舉的年度是2019年跟2020年，時任市長是韓國瑜，李眉蓁此舉反而打到國民黨自己人。

    陳子瑜諷刺，如果用研究所的角度來形容，李眉蓁的狀況就像是指定閱讀的文本沒念熟，自己也沒再去找相關資料來參考，就隨便提出批判，論點自然是漏洞百出，惹人發笑。

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