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    韓國瑜人馬還在高市府？陳其邁：文官都很棒

    高雄市長陳其邁接受周玉蔻（左）廣播節目專訪。（擷取自寶島聯播網《新聞放鞭炮》）

    高雄市長陳其邁接受周玉蔻（左）廣播節目專訪。（擷取自寶島聯播網《新聞放鞭炮》）

    2021/09/24 09:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今早接受周玉蔻廣播節目專訪，談及上任後的努力，周玉蔻質疑「韓國瑜人馬還在高市府？」陳其邁則強調，地方政府輪替很正常，底下文官都很棒。

    周玉蔻在寶島聯播網主持的《新聞放鞭炮》，今早邀請陳其邁上節目，接受寇寇姊的嗆辣提問，時間將近1小時。

    周玉蔻首先問陳其邁，上任1年1個月來，高雄有什麼差別？陳答說，任期只有2年，就是跟時間賽跑，施政動起來，包括橋科的環評與區段徵收，都已完成，今年底可以招商選地，整個時程從6年縮短到3年，主要是半導體、智慧製造、航太產業進駐。

    周又問：「台積電到底要不要到高雄？」陳其邁仍是一貫答案說：「由廠商宣佈」，高雄要把生態系做好，譬如路科的英特格，把周邊廠商一起找來。在全球供應鏈重組下，加速台商回台，且五缺在高雄不是問題。

    周玉蔻嗆辣問說，如果韓國瑜沒被罷免，橋科今年底能夠招商嗎？陳其邁未明確回答，強調這要中央與地方合作，包括周邊工作例如蓋小學等，都是他上任以後開始做。

    周玉蔻的話題圍繞韓國瑜，又問：「你接市長後，發現韓國瑜做了哪些事？」陳其邁僅回說，他是現任市長，在歷任市長過去努力下，繼續發展。

    周又追問：「韓國瑜人馬還在高市府？」陳其邁強調，台灣民主走了很久時間，地方政府輪替很正常，他舉例說，衛生局現在同樣是那批人，只是局長與市長換人，面對防疫工作，當然新市長會不一樣，要求比較嚴格，但底下文官都很棒。

    周玉蔻接續問說：「韓國瑜無為而治，你一直盯人家，有些文官懷念韓國瑜？」

    陳其邁舉例說，高雄打疫苗採用「宇美町」施打法，市府官員整夜準備，當然同仁有些抱怨，但市府將加班費增加，他也交代以替父母服務的心情，「以人為本，當作自己的家人來服務」，同仁也覺得有成就感，根據市府民調，高雄施打站的長輩滿意度達95％。

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