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    馬上要面對！朱立倫謝票抵本島最終站彰化 縣黨部本週就要法拍

    國民黨主席當選人朱立倫（圖右）感恩之旅來到彰化，強調國民黨越是艱困時刻越要團結。（記者劉曉欣攝）

    國民黨主席當選人朱立倫（圖右）感恩之旅來到彰化，強調國民黨越是艱困時刻越要團結。（記者劉曉欣攝）

    2021/10/03 17:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天（3日）感恩之旅抵達彰化縣黨部，由於縣黨部大樓即將面對被拍賣的命運；朱立倫表示，等他就任之後，將會盡最大的努力來了解，國民黨最重要的事就是獲得民眾的支持，有民眾支持就有資源！

    朱立倫原定在國民黨30日第21屆第1次全國代表會當天就任黨主席，目前已敲定提前於5日上任，但彰化縣黨部6日就要法拍，堪稱是就任後的第一重難關。

    國民黨先前大量解僱黨工，因付不出退休金與資遣費，被解僱黨工逼債，彰化市西勢街、有22年屋齡的國民黨彰化縣黨部預計本月6日將被彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價1億850萬元。如何保住彰化縣黨部？也成為朱立倫上任後的首要課題。

    有關國民黨彰化縣黨部即將被拍賣一事，朱立倫強調，國民黨最重要的事就要獲得民眾的支持，有民眾支持就有人力、物力與財力，有支持才有資源，等他上任後就會全力來了解。

    朱立倫感恩之旅今天來到彰化，前議長白鴻森、前立委林滄敏、蕭景田等人都到場；朱立倫表示，彰化縣是他在台灣本島感恩之旅的最後一站，他感謝大家的支持，但高興一分鐘就好，現在是國民黨最困難的時刻，也是最需要團結的時候，一起為未來打拚，但黨員太少了，要全力找回失聯黨員，讓認同的人加入，讓國民黨壯大，打贏明年的選戰，2024年重返執政。

    國民黨彰化縣黨部即將面臨被法拍的命運，這將成為朱立倫就任黨主席後首要課題。（記者劉曉欣攝）

    國民黨彰化縣黨部即將面臨被法拍的命運，這將成為朱立倫就任黨主席後首要課題。（記者劉曉欣攝）

    國民黨主席朱立倫（站立者）感恩之旅來到彰化，蕭景田（圖前排左一）、白鴻森（圖前排左五）、林滄敏（圖前排左七）等大老都出席。（記者劉曉欣攝）

    國民黨主席朱立倫（站立者）感恩之旅來到彰化，蕭景田（圖前排左一）、白鴻森（圖前排左五）、林滄敏（圖前排左七）等大老都出席。（記者劉曉欣攝）

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