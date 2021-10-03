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    彰化綠營史上最精彩議員黨內爭霸戰 黨部鬆口︰要辦初選

    民進黨爭取彰化區縣議員提名至少有10人，人人都來勢洶洶，黨內初選也勢在必行。（記者劉曉欣攝）

    民進黨爭取彰化區縣議員提名至少有10人，人人都來勢洶洶，黨內初選也勢在必行。（記者劉曉欣攝）

    2021/10/03 12:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）有意爭取縣議員提名搶破頭，至少有10人準備投入選戰，年輕世代顏值爆表，老將新人學歷都好威，讓彰化人封為「史上最精彩的縣議員黨內爭霸戰」；民進黨彰化縣黨部主委邱建富鬆口說，「應該會辦初選」！

    邱建富指出，民進黨在彰化區的縣議員部分，曾經最多當選4席，上次選舉提名6席，最後當選2席，也就是莊陞漢與李成濟；因此，明年彰化區要提名幾席縣議員，仍待開會討論，初步規劃提名5人到6人，其中包括1名婦女保障名額。

    邱建富強調，目前有意爭取黨內提名至少10人，人人都來勢洶洶，原本希望能夠先協調，協調不成就舉辦初選，但就現在態勢看來，彰化區縣議員黨內初選可能性極大，應該就是透過初選來決定提名人選。

    明確表態要爭取初選的新人辜皇譯、楊子賢與黃柏瑜，學歷都很亮眼，辜皇譯是中興大學碩士、25歲楊子賢是台大碩士生、26歲黃柏瑜是英國劍橋大學碩士；至於，被點名彰化市公所專員的新人女將許雅琳今年29歲，則是亞洲大學碩士。

    雖然新人的學歷很吸睛，但老將的學歷也很有看頭，現任縣議員莊陞漢是台大碩士、李成濟是東海大學畢業；而明確表態將爭取黨內提名的前彰化市代表葉孟家，擁有中華大學博士；前立委黃文玲服務處執行長葉繼元，則是大葉大學博士候選人；前縣議員林維浩為美國國際大學碩士、前彰化市民代表楊富鈞為彰師大博士班候選人。

    除了顏值與學歷以外，爭取提名的人選也大有來頭，辜皇譯是立委王定宇辦公室執行長，展現「湧言會」在彰化插旗的決心；楊富鈞、林維浩同為隸屬綠色友誼連線，楊富鈞為立委何智偉辦公室執行長，兩人都同時表示「綠色友誼連線在彰化不會缺席」，楊富鈞更是天天通勤台北、彰化，利用清晨、晚上跑家鄉行程，林維浩也積極佈樁中。

    葉孟家說，這次是「背水一戰」，面對搶破頭爭提名一事，他認為有競爭才會進步；葉繼元則指出，他已經加入民進黨，希望能夠有為民服務的機會，對於黨內初選爆炸，他認為這在民主時代是好事。

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