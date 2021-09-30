2022南市長選舉民進黨是否初選 地方臆測紛紛

2022台南市長競選先燃起民進黨是否初選，引發地方議論，圖為9月5日行政院長蘇貞昌（中）視察台南市時，市長黃偉哲（左）及立委陳亭妃（右）同框出席。（圖擷自台南市府官網）

2021/09/30 23:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022台南市長選舉尚未「擂鼓鳴金」，隨著民進黨內部討論縣市提名機制是否現任優先或全採初選產生，就已先燃起幾分煙硝味，尋求連任的現任市長黃偉哲與最有可能競爭對手陳亭妃立委，各有擁護勢力，讓地方政壇人士臆測紛紛拿起板凳「等著看好戲」。

民進黨正國會派系堅持主張黨內初選，外界臆測是為派系成員陳亭妃爭取鋪路，甚至坊間傳言是為操作「市長換議長」條件說，希望黃偉哲支持退黨的南市議長郭信良繼續連任，黃可減少黨內初選競爭壓力，以免初選短兵相接先「內傷」。

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正國會為陳出招，不是沒有籌碼可談。陳亭妃與郭信良都是以挺英派系為居，堅持比照2019年賴清德挑戰蔡英文連任，黨內初選磨練促進團結合作。

不過，也有綠營人士認為，黨內縣市首長初選提名雖有前例可循，但是2014年、2018年地方選舉亦有現任優先，是否現任優先或辦初選，黨中央自會審慎評估，不是哪個派系說了算。

此外，每位議員都有自主意識，不是市長說支持誰當議長就當議長，若是議員席次民進黨單一過半，由無黨籍當議長，黨團成員一定不會接受，如果民進黨未過半，再尋求其他政黨或無黨支持，衡情論理都要等明年議員選舉結果出來，況且目前大環境對民進黨不盡然完全有利，「條件說」言之過早，且會徒增黨內紛爭很不好。

據了解，民進黨將於11月14日召開全代會，針對2022年縣市首長選舉，立委陳亭妃今天接受媒體訪問，正國會主張初選是否因為她未來要角逐台南市長？她回應說「真的是想太多」，這沒有任何個人的因素，而是說現在沒有特別條例，它就是回歸到目前提名條例的本質，依照初選提名辦法執行。台南市長黃偉哲則表示，一切尊重黨中央決定。

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