下屆市長選戰提前開打 陳亭妃接連出招、黃偉哲今接招

市長黃偉哲說，尊重陳委員的職權，他的嗅覺雖然很好，但並未嗅到市長選戰的煙硝味。（記者蔡文居攝）

2020/10/21 13:17

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨立委陳亭妃最近接連出招，公開批判台南市政府施政態度不用心、甚至包庇、說謊。陳亭妃的舉動，讓政壇嗅到下屆台南市長初選濃濃的煙硝味。對於陳亭妃的公開批判，台南市長黃偉哲今天公開回應說，尊重陳委員的職權，他的嗅覺雖然很好，但並未嗅到市長選戰的煙硝味。

陳亭妃這幾天接連針對市府的施政在臉書及發布新聞稿公開表達「異見」，批判力道一次比一次強，先從日前安南區環保志工的設備不如人，質疑「市府處理的態度讓人無法接受」，一直到這1、2天指控南市南區體育會涉冒用台南市體育總會之名申請經費，先質疑市府包庇，今天更強烈批評市府說謊。

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對於陳亭妃的一連串批判，黃偉哲今天在市政總質詢結束後受訪表示，「尊重」。他說，他尊重委員的職權，強調並無冒用的問題，也沒有不符法令的規定，相關活動經費也有送體育署審核，並通過審核。

對於陳亭妃的舉動，是否有嗅出要向你挑戰下屆市長初選的味道？黃偉哲說，「我嗅覺很好，但是沒有嗅到這個問題。」他還是按自己的步驟做好市政。

他說，「人家如果有針對性，你幹嘛要去針對她？」對於質疑市府的相關發言，他都尊重。

立委陳亭妃最近接連出招，公開批判台南市政府施政態度不用心、甚至包庇。（資料照）

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