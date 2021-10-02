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    朱立倫「嚴正呼籲北京」 前外交官：1句話自我矮化2次

    國民黨主席當選人朱立倫1日針對自由潛水世錦賽（AIDA）受中國施壓、隱藏我國旗，在臉書發文稱「嚴正呼籲北京」；對此，前外交官劉仕傑發現「1句話自我矮化2次」。（資料照）

    國民黨主席當選人朱立倫1日針對自由潛水世錦賽（AIDA）受中國施壓、隱藏我國旗，在臉書發文稱「嚴正呼籲北京」；對此，前外交官劉仕傑發現「1句話自我矮化2次」。（資料照）

    2021/10/02 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席當選人朱立倫1日針對自由潛水世錦賽（AIDA）受中國施壓、隱藏我國旗，在臉書發文稱「嚴正呼籲北京」；對此，前外交官劉仕傑發現「1句話自我矮化2次」。

    朱立倫在臉書寫下，「我要嚴正呼籲北京，兩岸如果要有良性互動、正向發展，就應該克制在國際場合當中的舉動，停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為」，他宣稱「台灣仍有許多民眾願意對大陸（中國）抱持客觀與善意」，中國做出打壓舉動，只會讓台灣人「與大陸（中國）越來越遠」。

    朱立倫向「大陸（中國）」喊話，稱政治或許很複雜、兩岸關係或許很複雜，但民眾要的很簡單，「我們要看到我們的『國旗』可以自由飛揚、台灣人征戰世界不會遭受打壓」。

    劉仕傑對於朱立倫的言論感到「超傻眼」，在貼文底下留言痛罵：「什麼叫『我要嚴正呼籲北京』？啊不是『戰鬥藍』？說出『譴責』一詞有這麼困難嗎？還是怕中共生氣呢？『北京』一詞更怪。為什麼不是『中共』或『中國政府』？你要不要乾脆自稱『台北』啊？自我矮化成這樣，畏畏縮縮。慘。一句話兩個bug。」

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