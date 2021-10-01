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    首頁　>　政治

    朱立倫呼籲北京 停止打壓中華民國國旗與選手正當權益

    國民黨主席當選人朱立倫今晚在臉書發文表示，他要嚴正呼籲北京，應該克制在國際場合當中的舉動，停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為。（記者蔡宗勳攝）

    國民黨主席當選人朱立倫今晚在臉書發文表示，他要嚴正呼籲北京，應該克制在國際場合當中的舉動，停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為。（記者蔡宗勳攝）

    2021/10/01 20:10

    〔記者施曉光／台北報導〕我國自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽時，國旗遭主辦單位撤下，國民黨主席當選人朱立倫今晚在臉書發文表示，受到中國方面干預與施壓而導致中華民國國旗在轉播被撤下，被打壓的不只是選手的權益，不只是在海洋中徜徉的自由，更是台灣人在國際社會中活動的自由，他要嚴正呼籲北京，兩岸如果要有良性互動、正向發展，就應該克制在國際場合當中的舉動，停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為。

    但朱立倫也提醒蔡政府，在整起事件發生過程中，陸委會是否有發揮功能，向中國方面溝通表達異見？外交部是否有協助台灣代表團向主辦單位表達嚴正抗議與協助處理？現在中華民國是民進黨在執政，當兩岸關係徹底斷線，蔡政府無能與對岸保持對等尊嚴的往來，也無力用實際做法維護台灣人在中國境內與國際上的權益，除了綠營黨公職紛紛貼文開罵，用政治口水出征政治對手之外，這個政府到底還為維護國格做了什麼？有沒有要求中國、要求AIDA應該讓我們把國旗掛回去？

    朱立倫說，政治與兩岸關係或許很複雜，但民眾要的很簡單，就是要看到我們的國旗可以自由飛揚，台灣人征戰世界不會遭受打壓，真正做到守護台灣選手的權益，捍衛中華民國的國格，國民黨會為此來努力。

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