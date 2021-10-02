林智堅帶花生餡訪新埔柿餅 倡議「餡柿」合作「好柿會花生」

新竹市長林智堅（中）今天帶著花生餡跟新埔柿餅相遇，創造「餡柿」合作「好柿會花生」的新滋味美食。（記者黃美珠攝）

2021/10/02 13:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市市長林智堅倡議竹竹合併升格，宣布從即日起將一系列走訪新竹縣、市農產、觀光等行業進行「請益之旅」，藉此讓更多的大新竹鄉親了解他倡議的竹竹合併升格的緣由。今天一早趁著好天氣，他與名列新竹美食的「山田麻糬製造所」業者，帶著作為內餡的花生、花生醬，到新埔拜訪味衛佳柿餅觀光農場，體驗純手工柿餅的部分製作流程，並當場以「餡柿」合作創造出新的「好柿會花生」美食，以此點出新竹縣、市合併升格將替大新竹開拓全新不同好滋味。

林智堅說，他今天非常開心，因為不分縣、市的議員都一起到新埔味衛佳，看看跟新竹米粉一樣透過九降風、日曬所產製的柿餅其製程和方法。

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他說，大家都知道這幾年來新竹市因整個城市景觀和街景的改造，迎來很多年輕人返鄉創業。今天隨行的山田麻糬一起來味衛佳，用創新的製作，加上傳統美味的柿餅，共創1個新口感的美食。也就是用柿餅加上麻糬，再加上濃郁的花生和花生醬，這就是縣市融合創造出來的美食，就好像新竹縣市一樣，既有傳統又有文化和高科技，更有好多年輕朋友。

最近他提出大新竹合併升格的倡議，因為新竹不是只有科技重鎮或是舊城區的古蹟歷史。新竹縣有像是柿餅之類的非常豐富物產，柿餅更是他常送給外賓的重要伴手禮之一。所以他非常期待大新竹的合併升格，因為竹竹合併就是強強合作，可以讓竹科更有競爭力，讓台灣在國際更有影響力。

林智堅說，從即日起，他將一系列到新竹縣市，無論是農業、產業或是觀光上都會做請益之旅，藉由這樣了方式讓縣民和市民期待縣市合併升格的聲音能更大且凝聚，也藉此闡述他為何麼要這樣倡議，希望的無非就是未來縣市合併升格以後可以得到更多資源然後反饋到地方建設，讓大家都能見到竹竹合併以後大新竹的量能。

林智堅也期待竹竹合併升格，大新竹的觀光產業可以大爆發！

他說，新竹縣有客家傳統文化、聚落，還有非常重要且國人都需要的美景。他剛到味衛佳，就有人跟他說幾週前在油羅山巧遇到他。

事實上在疫情之前，假日時間他很喜歡到新竹縣的步道、林道走走，他認為新竹縣有很多很好的天然資源，未來在縣市合併升格之後都可以成為大力行銷推動的觀光產業，讓大新竹的觀光產業大爆發，讓更多國人可以重新認識新竹這塊寶地。

林智堅約在早上10點半抵達味衛佳，停留約1個小時期間，他先是跟著味衛佳業者呂理鑑一起削柿皮，接著把脫了皮的柿子端上架準備做日光浴，也幫正在做日光浴的柿子「馬殺雞」，結束體驗後才親手促成「好柿會花生」的創新滋味柿餅麻糬。

他所到之處，遊客驚喜聲此起彼落。新竹縣、市議員和民進黨新竹縣、市黨部主委彭瑞德與陳建名均全程相伴。

新竹市長林智堅（中）幫正在做日光浴的柿子們「馬殺雞」。（記者黃美珠攝）

新埔味衛佳柿餅觀光農場業者呂理鑑（右）指導新竹市長林智堅（左）如何替柿子去皮。（記者黃美珠攝）

新竹市長林智堅今天到新埔味衛佳拜訪，跟遊客們合影。（記者黃美珠攝）

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