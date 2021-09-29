綠營指縣市分家濫賣祖產 盼大新竹合併解決陳年舊窠

新竹市議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧、劉崇顯和新竹市警光一村、南勢里米粉寮居民以及柯建銘委員特助林盈徹等人都出席抨擊。（記者洪美秀攝）

2021/09/29 13:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕推動大新竹合併升格，民進黨與綠黨新竹市議員今天乘勝追擊，在「警光一村」宿舍前，宣講「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」，指出當年縣市分家時，很多竹市精華土地被劃為縣有地，縣府為解決財政問題，賣竹市土地變現金救財政，就是因縣市分家、事權未統一導致的後遺症，只有竹竹合併升格，才能解決陳年舊窠。

現場聚集不少民眾，痛陳新竹縣府罔顧居住權，拒絕溝通與安置，就逕自將新竹市轄內的縣有地公告標售或都市更新招商，導致他們住了多50多年的房子，被迫要限期搬遷，強調如果竹竹合併升格、事權統一，就能終止新竹縣粗暴的土地處分手段。

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包括市議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧、劉崇顯和新竹市警光一村、南勢里米粉寮居民以及柯建銘委員特助林盈徹等人都出席抨擊，因縣府無視新竹市民居住權益，也因縣市分家，造成如此多後遺症。

住警光一村的邱伯伯說，當年他以積分排序換得入住資格，雖現住戶都理解，根據規定「符合續住之資格者，准予續住至宿舍處理時為止」，但住戶不滿的是「為什麼縣府說趕走就趕走？公家機關能如此粗暴嗎？還是因為他們是新竹市民？」

國豐米粉第四代負責人郭事晟也提到，家族在南勢米粉寮已有百年歷史，日治時期為配合建置新竹機場，遭政府徵收土地，從事米粉製造的工廠變公有地，只能向政府簽約租用，但縣市分家後，卻遭縣府片面中斷租約，甚至無預警標售，他們賴以維生的米粉廠，恐在縣府標售後煙消雲散。

陳建名說，根據統計，民國71年新竹縣市分家至今，新竹縣政府在新竹市轄內已賣出976筆、總面積達17萬5千平方公尺的縣有土地，目前還持有2532筆，共近250萬平方公尺。

縣府為能解決財政困難處分縣產，但處分過程手段粗糙，沒有溝通、協調，更遑論安置，無視居住正義，實在讓人無法接受。

劉康彥也說，縣市分家後，彼此對土地使用的邏輯天差地遠，市府考量都市發展，縣府只當成ATM。像2019年市府透過都市計畫通盤檢討將16筆公告現值約3.8億的縣有地變更為公園用地，卻引發縣府與縣議會反對，理由很簡單，因3.8億的價值瞬間歸零，新竹縣當然跳腳，但土地使用與民眾的居住品質不應被狹持。

李妍慧說，縣府財政困難，只好「變現」，包括新竹州圖，中正台、國際影城周邊，都是因很多土地屬縣有地，市府無法有效介入或建設，只有透過升格根本解決，才能結束民眾間的情緒糾葛與對政府的不平憤恨。

劉崇顯也提到，縣府面臨財政窘困時，就隨意標售處置市轄內的縣有地，把新竹市民當提款機，唯有透過合併升格改善大新竹地區的財政，才能解決問題。

推動大新竹合併升格，民進黨與綠黨新竹市議員今天乘勝追擊，在「警光一村」宿舍前，宣講「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」，其中警光一村的住戶因縣府要標售土地給建商，要求他們要限期搬走。（記者洪美秀攝）

民進黨與綠黨新竹市議員今天在「警光一村」宿舍前，宣講「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」。（記者洪美秀攝）

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