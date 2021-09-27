朱反竹竹併 林智堅：近六成民意支持

國民黨新當選的黨主席朱立倫昨針對最近「竹竹合併升格」議題表示，從新竹縣到新竹市，民代都是反對的，他反對竹竹合併升格只為了林智堅一人。（記者洪美秀攝）

2021/09/27 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹、楊淳卉、李容萍、蘇金鳳／綜合報導〕甫當選國民黨主席的朱立倫，昨天到新竹謝票時表示，絕對不容許民進黨為一人之私、一黨之利搞竹竹合併成直轄市，若要執行就應該符合地方制度法，納入苗栗縣，且要做整體國土規劃。

朱立倫昨受訪表示，竹竹合併升格並未經詳細的規劃，只為在桃園踢到鐵板的林智堅一個人的政治企圖，新竹縣、市民代都是反對的；蔡政府如果用這種非常粗暴、急就章的方式進行竹竹合併，怎麼對得起已經百萬人口的彰化縣等其他縣市？

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新竹市長林智堅回應，新竹縣、市有近六成民意支持竹竹升格，另有逾七成的縣民和市民不支持合併納入苗栗縣。朱立倫剛當選為台灣最大在野黨黨主席，應該傾聽、了解民意，而非當選後第一天就向地方樁腳開政治支票。他呼籲朱順應民意，讓「竹竹先行」升格，讓竹科更有競爭力。

新竹先行 民進黨擬修地制法

由於新竹縣、市總人口未達「地方制度法」所訂直轄市人口一百廿五萬人之門檻，若大新竹要合併升格，就得修法下修門檻至一百萬人。據了解，目前民進黨內已有相當共識，朝向修正「地方制度法」，由「新竹先行」，而非「全國統一」通盤處理。

民進黨高層指出，若全國一起處理，最可能的結果就是一拖再拖、改革一事無成，這對新竹也不公平，若新竹縣市現在就能拉起來升格為第七都，何苦要待「大家一起來」？

另外，朱立倫昨將桃園市做為全台謝票行程首站，謝票大會中，朱強調，桃園是他的家鄉、是他的根，謝謝家鄉、黨內先進同志給他最大的溫暖、最多的支持，朱也喊出：「明年桃園一定要贏回來！」

對於外界認為朱立倫是歷屆黨主席得票率最低者（四十五．七八％），是否擔心黨內分裂？朱立倫表示，黨主席可說是球隊總教練，希望讓所有選手能發揮所長、明年打勝仗，現在是戰鬥的開始，接下來國民黨會團結一致，不管是深藍、淺藍，今後都是正藍，希望能找回所有失聯的黨員，不會再讓民進黨見縫插針，未來共同的理念就是捍衛中華民國、對抗民進黨。

競選國民黨主席連任失利的立委江啟臣，昨天受訪表示，有關二○二四國民黨總統人選，希望黨中央儘快規劃出透明清晰、結合黨員參與及民意的初選制度，也希望大家一起來共同支持朱立倫。

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