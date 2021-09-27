新竹升格 議員李妍慧主張應立即規畫輕軌計畫

新竹市議員李妍慧指出，新竹縣市若順利合併升格，應立即規畫輕軌計畫，以解決交通阻塞問題。（李妍慧提供）

2021/09/27 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕大新竹合併議題延燒，新竹市議員李妍慧針對頭前溪兩岸往來塞車問題，在臉書專欄『每週妍選』分析用路現況，認為大新竹合併對交通改善有益，建議合併後更積極的解套方案。

李妍慧說「無論是臉書、mobile01還是批踢踢社群，『塞車』幾乎長期攻佔新竹相關議題首位」。事實上，跨越頭前溪縣市界共有頭前溪橋、國道一號以及經國大橋。這三座橋分別連接中華路、新竹與竹北交流道以及園區竹北的慈雲路幹道，路面交錯、車流變異量高，在每天上下班尖峰時段，短短一公里動輒十餘分鐘才能通過，是大新竹上班族心中的痛。

請繼續往下閱讀...

李妍慧認為，若從「南北向」交通來看，頭前溪橋肩負新竹市連接竹北市、新豐鄉以及湖口鄉的密集工業帶，雖有靠近南寮地方的舊社大橋、舊港大橋以及竹港大橋作為替代方案，「但是東西向路網仍未健全，過了頭前溪後還要繞路回到幹線，交通時間缺乏優勢，替代效果有限」。若往園區以東，座落新竹縣內的興隆大橋、中正橋以及新中正橋考察，也面臨相同困境。李妍慧認為這幾座橋樑不僅要分攤科學園區與銜接國道任務，加上東西向交通耗時，替代三座大橋的效果仍不明顯。

李妍慧指出，大新竹交通痛點主要有三：「車多、大眾運輸弱、道路狹窄」。若縣市合併，首先要以舒緩縣市交界三大橋樑為考量。她提到新竹市北區台68線武陵路高架橋已預留接往竹北中正西段的開口，應該儘速發包興建，一來分攤南北向幹到通往東西向快速道路的車流，二來帶動竹北西區以及北區建設，「讓大北區居民的通勤路網看得到也用得到。」

此外，針對已經喊了超過15年的大新竹輕軌計畫，李妍慧認為，輕軌雖然還在討論階段，但若縣市合併升格，將更能有效的統一地方政府以及科學園區管理局，規劃銜接新竹市區、竹北市區、高鐵新竹站以及科學園區四大節點的路網，將民眾期待的軌道運輸系統納入可行性評估與環評，才能走向實際的徵收與興建。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法