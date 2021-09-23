大新竹合併議題》林智堅：民意認同竹竹合併 就讓新竹先行

新竹市長林智堅昨接受電台專訪，建議國民黨要放下政黨利益，讓新竹縣市早日升格直轄市，讓竹科在國際上更有競爭力。（新竹市府提供）

2021/09/23 05:30

〔記者蔡彰盛、楊淳卉／綜合報導〕新竹市長林智堅昨接受電台專訪時表示，希望大家站在國家發展、城市治理、市民縣民福祉上，如果覺得竹竹合併該做，那就新竹先行，更建議國民黨要放下政黨利益，讓新竹縣市早日升格直轄市，讓竹科在國際上更有競爭力。

林智堅說，竹竹升格有非常重要的半導體戰略產業，在國際上能夠為台灣產生很大影響力，尤其在美中貿易戰、疫情爆發後，都可以看到竹科半導體產業，不僅在關鍵時刻影響全世界對台灣的認識，更重要的是，不管是美國、德國車用晶片，都需要透過外交系統和台積電商量，需要這些晶片。

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籲國民黨 放下政黨利益

當被問到新竹縣長楊文科是否受到壓力一事，林智堅表示，楊文科第一時間表示認同，而新竹縣市民調對竹竹合併有高達五十六％民眾支持，他猜測楊文科可能有來自國民黨中央的壓力，以及地方上的派系壓力。

林智堅也指出，國民黨說合併案是為他量身訂做，但提修法的人不是他，在楊文科提到升格之前，他都沒有講過，呼籲國民黨不要再用這樣方式阻撓大新竹升格。

新竹先行 黨內共識逐漸形成

林智堅兩週前提出「大新竹合併升格」後，民進黨執政縣市並未跟進，黨內對下修「地方制度法」升格門檻、讓新竹單獨升格的做法出現不同見解；但據了解，目前黨內對「新竹先行」已趨於共識。秘書長林錫耀昨在視訊中常會中強調，縣市合併議題攸關國土等法治相關事宜，以新竹的現況來說，新竹縣市合併升格能夠「先行」處理；蔡英文總統對於新竹合併升格的倡議，相信不僅是樂見大家討論，也會樂見其成。

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