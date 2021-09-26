朱立倫主張竹竹苗合併升格 陳建名：違逆民意就是朱當選的主旋律

民進黨新竹市黨部主委陳建名批評，大新竹想合併升格，朱立倫聲聲反對，但「習近平賀電促統，朱立倫默默接受」，歷史永遠會記得朱立倫當選黨主席後的起手式，「違逆民意，就是他當選後第一天的主旋律」。（資料照，記者洪美秀攝）

2021/09/26 21:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨黨主席朱立倫昨天才當選，今天（26）就針對新竹縣市合併升格一案指稱「全（國民）黨都支持竹竹苗升格」。對此，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名說，大新竹想合併升格，朱立倫聲聲反對，但「習近平賀電促統，朱立倫默默接受」。陳建名說，歷史永遠會記得，這就是朱立倫當選黨主席後的起手式，「違逆民意，就是他當選後第一天的主旋律」。

陳建名今天到新竹縣北埔與年輕學子交流，他說，國民黨籍的新竹縣議會議長張鎮榮3天前召集鄉鎮市長與代表探討竹竹合併升格，豈料，不少人抗拒升格的理由竟是因鄉鎮會消失、席次會減少，導致自己的工作不保，3天後，朱立倫探望一群為保飯碗的地方樁腳，還開出納入苗栗合併的政治支票，完全是違逆民意。

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陳建名強調，民調顯示，已有近6成的新竹縣市鄉親支持升格，並有7成新竹縣市民眾不支持納入苗栗合併，政治人物應順應民意，目前大新竹的民意就是希望大新竹升格直轄市，讓園區交通、生活環境和孩子的教育資源更好，讓竹科更有競爭力，呼籲朱立倫應坦然面對新竹「不分黨派與族群對升格的期待」。

而民進黨新竹市議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、劉康彥與綠黨新竹市議員劉崇顯，今天下午也在竹市關新公園進行街訪民調、聽取民眾對大新竹升格的意見，多數市民期待透過升格後的財政挹注，讓跨縣市交通與教育資源的分配能夠更升級。有民眾說，身為繳稅大戶，國家給予的預算卻長期不符比例，「新竹人不要再做白工了」。

倡議新竹縣市合併升格，民進黨新竹市議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、劉康彥，以及綠黨市議員劉崇顯今天也在關新公園採用「街頭民調」的方式向民眾請益。

李妍慧說，依據現場民調，支持者多於反對，大多數市民都期待透過升格後的財政挹注，讓跨縣市交通與教育資源的分配能夠更升級，但也有人認為應待配套完整再上路。

曾資程、鄭美娟表示，新竹縣市是一個共同生活圈，但過去不論是輕軌或乾淨水的議題，礙於縣市分治，導致決策不一，唯有透過合併升格讓事權統一，城市治理的效能與生活品質才能提升。

劉崇顯說，關新里是竹市繳稅最高的區域，但基礎設施的服務水準卻沒辦法跟上民眾需求，像是污水幹管舖設、天空纜線地下化等，透過升格爭取更多預算是許多在地民眾的期盼。

而不少藍營竹縣議員擔心飯碗不保，或鄉鎮消失後民意無法上達為由，反對竹竹合併升格，但國民黨新任主席朱立倫今日卻表態「國民黨全黨支持竹竹苗合併升格」。對此，市議員劉康彥表示，國民黨全黨上下邏輯錯亂，違背新竹縣市主流民意，歡迎朱立倫到基層聽取最真實的意見。

倡議大新竹的竹竹合併升格，民進黨及綠黨新竹市議員今天到關心公園進行街坊民調及宣講，多數民眾都支持竹竹合併升格。（記者洪美秀攝）

倡議大新竹的竹竹合併升格，民進黨及綠黨新竹市議員今天到關心公園進行街坊民調及宣講，多數民眾都支持竹竹合併升格。（記者洪美秀攝）

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