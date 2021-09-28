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    新竹縣市合併成第7都 民調：4成2民眾贊成

    對於新竹縣市合併成第7都的民意反應。（圖由台灣民意基金會提供）

    對於新竹縣市合併成第7都的民意反應。（圖由台灣民意基金會提供）

    2021/09/28 11:25

    〔記者謝君臨／台北報導〕新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格的「大新竹」願景，引發討論。台灣民意基金會最新民調顯示，在20歲以上台灣人中，4成2基本上贊成新竹縣市合併成第7都的提議，3成4不贊成。若從年齡層來看，20～44歲公民多數贊成新竹縣市合併成第7都，但45～64歲公民多數反對，形成對比。

    民調詢問︰「最近有人提議，將新竹市和新竹縣合併成立第7都，以後台灣地方政府變成7都14縣市。請問您贊不贊成？」結果發現：7.2%非常贊成，34.9%還算贊成，19%不太贊成，14.9%一點也不贊成，24.1%沒意見、不知道。

    換句話說，最新民意顯示，4成2基本上贊成新竹縣市合併成第7都的提議，3成4不贊成。贊成比不贊成多8個百分點。基金會董事長游盈隆認為，該倡議在目前起始階段雖獲得相對多數人們的注意和歡迎，但反對者也迅速集結成一可觀的規模，日後很可能引發廣泛且強烈的社會議論。

    進一步分析，從年齡層看，20～44歲公民多數贊成新竹縣市合併成第7都，但45～64歲公民多數反對，形成一個有趣的對比。

    若從教育背景看，每一種教育程度類別中，都呈現相對多數人持贊成的態度，但隨著教育程度提昇，反對的比例跟著升高。具體地說，在大學及以上教育程度者中，有3成8反對，但在小學及以下教育程度者中，只有1成8反對。

    假如從省籍族群角度看，河洛人與客家人約4成上下持贊成的態度，但外省族群 卻有5成3持反對態度。值得注意的是，客家族群對此一倡議的反應並不特別強烈，贊成的3成9，不贊成的3成4，兩者差距不大。

    從另一個角度看，桃竹苗居民對此倡議的反應不冷不熱，4成1基本上贊成，3成3反對；相較之下，6都以外的16縣市反應較不熱烈，3成9贊成，3成6反對。游盈隆說，整體來講，6都以外的16縣市對第7都的倡議稍冷，應有其長期積累的各種因素使然，但畢竟目前只是倡議階段，還看不出16縣市後續可能的反彈強度。

    本次調查訪問期間是9月22至23日2天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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