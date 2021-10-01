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    鄭麗君展開「永續民主之旅」 首站參訪台北NPO聚落

    鄭麗君展開「永續民主之旅」，首站參訪台北NPO聚落，串連社會創新力量 。（青平台提供）

    鄭麗君展開「永續民主之旅」，首站參訪台北NPO聚落，串連社會創新力量 。（青平台提供）

    2021/10/01 20:01

    〔記者簡惠茹／台北報導〕青平台基金會董事長鄭麗君昨天展開「永續民主之旅」，第一站參訪「台北NPO聚落」。鄭麗君說，NPO非營利組織是社會創新的重要力量，台北NPO聚落也已形成「民主生態系」，青平台將與NPO夥伴們共同致力追求民主社會的永續發展，共同努力讓台灣成為「亞洲民主Impact Hub」、讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。

    長期關注婦女權益的李登輝基金會董事長李安妮，是催生「台北NPO聚落」的重要推手；李安妮昨天向鄭麗君介紹她參與推動NPO聚落的緣起，她說，早在1999年她串連超過50個婦女團體舉辦「跨世紀全國婦女團體博覽會」後，她便期待台灣NPO有個專屬的「家」，除了讓NPO常態分享資源外，更希望能夠深化NPO的永續發展與國際連結。在她苦盼十多年後，近年在各界及像義美企業這樣的天使投資人支持下，以及Impact Hub Taipei的努力下，才終於「圓夢」。

    青平台指出，Impact Hub Taipei長期投身與政府、企業、社會創新組織共同推動社會變革，創造社會影響力，盼打造台灣社會創新的生態系統。

    鄭麗君說，NPO民間力量長期引領政府、社會前進，近來「台灣民主軟實力」備受國際肯定，正是有源源不絕的民主創新力量在驅動著。放眼未來，台灣可以扮演「亞洲民主Impact Hub」平台角色，除深化台灣民主外，也能貢獻亞洲公民社會，在亞洲輸出民主，甚至與世界的民主力量合作。也因此青平台永續民主研究中心、民主治理學院致力於追求「永續民主」與「共好社會」，希望帶動台灣公民社會思辨社會願景，並尋找實踐的路徑，未來青平台將與更多NPO合作，一起讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。

    青平台說，鄭麗君下一站預計走訪與淨零轉型有關的民間組織，期盼串連更多行動者，共同推動「永續民主」。

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