再控立院提早15秒幫綠委開門 費鴻泰：不能強制蹂躪在野黨

國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）說，立法院會28日提前15秒開後門讓民進黨捷足先登，行政不中立，這會期審查預算絕對不會手軟。（記者王藝菘攝）

2021/10/01 19:08

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天翻掉質詢台、搶佔官員席，立法院長游錫堃只好宣布休息，直到晚間6點都無法進行。國民黨團總召費鴻泰會後召開記者會再次控訴，立法院會28日提前15秒開後門讓民進黨捷足先登，行政不中立，這會期審查預算絕對不會手軟，不是多數黨就能隨意蹂躪其他在野黨。

費鴻泰說，國民黨團仍一致希望行政院針對疫情期間800多位亡者及家屬表達誠摯歉意。他並質疑，週二院會的議場攻防，大家基於公平都從前門進入，但後門竟提前15秒開，「我們進去都傻眼，所有位置被民進黨捷足先登，開門迎接他們的還是立法院秘書長、總務處長」。

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費鴻泰還控訴，當天的院會主席蔡其昌不但不處理爭議，還讓第一位質詢的立委質詢6分鐘就休息、下午又惡意調動，剝奪他跟陳玉珍質詢的權利，行政不中立、議事不公，這樣讓民主殿堂蒙羞，是不可能有民主的，今天國民黨讓議事停止，是要民進黨和立法院告訴大家民主的價值是什麼，很遺憾一整天下來，沒有得到任何回應。

費鴻泰預告，這會期是預算會期，國民黨團要持續監督5月疫情大爆發的原因，給人民、冤魂一個交代，審查預算絕不手軟，敬告執政黨，不是立法院多數，就可以強制蹂躪其他在野黨，國民黨團一定會好好質問蘇貞昌，5月疫情爆發的原因。

立委陳玉珍說，國民黨團針對國人關心的重大議題，包含教育部學習歷程檔案遺失、台電缺電跳電、蓮霧釋迦不能外銷、思覺失調者強制治療及司法精神病院等相關議題都很認真寫出提案，希望下週二開議，立法院可以公正的按照議事規則，很公正地跟國民黨討論。

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